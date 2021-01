Indiana Jones ne ralentira pas Starfield et The Elder Scrolls VI

Cette semaine, Lucasfilm Games a annoncé que MachineGames, qui appartient à Bethesda (et donc à Microsoft) va développer un jeu Indiana Jones, sans trop donner de précisions sur le projet. D'après certaines rumeurs, le titre se déroulerait en Italie, mais un point est certain : Todd Howard est producteur exécutif sur le jeu, lui qui a déjà un emploi du temps très chargé.

Car oui, Todd Howard travaille depuis quelques années déjà sur deux autres gros jeux très attendus, à savoir Starfield et The Elder Scrolls VI, en tant que directeur. Un poste à hautes responsabilités, il avait d'ailleurs déclaré que le développement de TES6 entrerait en phase très active après le lancement du jeu spatial. Pourra-t-il quand même assurer son nouveau poste sur le jeu Indiana Jones ? Eh bien oui, comme l'a affirmé Pete Hines, senior vice president du marketing et de la communication chez Bethesda :

Todd est actuellement producteur exécutif sur plusieurs jeux de Bethesda Game Studios et sur d'autres projets, comme la série TV Fallout. Son objectif principal reste la réalisation des prochains jeux Starfield et The Elder Scrolls VI, qui ne sont pas affectés par la nouvelle d'aujourd'hui.

Todd Howard va donc normalement pouvoir conserver ses nombreuses casquettes, son nom devrait apparaître dans un tas de jeux développés, mais aussi édités par Bethesda dans les prochaines années. Concernant une possible exclusivité Xbox du jeu Indiana Jones, rien n'a encore été annoncé. Todd est d'ailleurs un grand fan de la franchise, il a une réplique de l'Arche d'Alliance chez lui et, non, ce n'était même pas du teasing.