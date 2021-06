E3 2021 : Starfield, une date de sortie et un teaser en fuite avant la conférence, ce sera bien une exclusivité Xbox !

Cela va bientôt faire 2 décennies que Bethesda Game Studios alterne entre les Fallout et les Elder Scrolls. Alors quand l'équipe principale de Bethesda Softworks a annoncé Starfield, une nouvelle licence dans l'espace, la curiosité des joueurs est montée d'un cran. Sa révélation date de l'E3 2018, et malgré des fuites, des rumeurs et le rachat de Bethesda par Xbox, rien n'a été vraiment dit à son sujet depuis.



Le retour médiatique était attendu pour cet E3 2021, et c'est donc bien lors du Xbox & Bethesda Games Showcase que notre salut est arrivé, ou plutôt même avant cela ! Le Washington Post a diffusé le teaser du jeu quelques minutes avant la conférence, nous montrant un peu plus l'univers spatial du jeu, sans montrer de gameplay non plus. Et malgré tout, la séquence se termine sur l'annonce d'une date de sortie lointaine, mais nette et précise : le 11 novembre 2022. Oui, 11 ans pile après The Elder Scrolls V: Skyrim.

Starfield est la première nouvelle création originale en 25 ans de Bethesda Game Studios, les créateurs de The Elder Scrolls V: Skyrim et Fallout 4. Dans ce RPG nouvelle génération au beau milieu des étoiles, vous aurez à résoudre le plus grand mystère de l'humanité. Créez votre personnage et embarquez dans une aventure épique où la liberté est le maître mot.

L'autre information, c'est que seules des versions PC et Xbox Series X et S sont prévues : pas de Xbox One, et encore moins de PS4 ou de PS5 en vue, Starfield sera bien une exclusivité totale pour Microsoft. Le titre aura aussi sa version Xbox Cloud Gaming, et sera bien évidemment inclus dans le Game Pass dès son lancement.

Si vous cherchez un jeu pour vous occuper jusque là, Fallout 76 est disponible à partir de 17,50 € sur Amazon.fr.

Mise à jour : finalement, le leak n'aura pas devancé la révélation officielle de beaucoup de minutes, car Starfield a ouvert la conférence de ce soir. La version officielle de la séquence utilisant le nouveau moteur de jeu Creation Engine 2 est à retrouver ci-dessus.