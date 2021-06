E3 2021 : Icarus, date de sortie, gameplay en 4K et modèle économique premium pour le nouveau jeu de Dean Hall (DayZ)

Après avoir conçu DayZ et laissé les rênes à Bohemia Interactive, Dean Hall a fondé RocketWerkz et avait dévoilé lors du PC Gaming Show l'année dernière Icarus, un jeu de survie free-to-play où les joueurs doivent explorer dans un temps limité une planète hostile. Un an plus tard, le titre refait parler de lui, toujours pendant l'évènement organisé par PC Gamer.

Et des informations, il y en a eu pour Icarus, avec d'abord la révélation de la date de sortie, fixée au 12 août prochain sur PC. Mais si vous comptiez vous lancer dans l'aventure, mauvaise nouvelle, Icarus sera finalement payant, Dean Hall explique que ce modèle économique premium permettra d'assurer une qualité de jeu digne d'un AAA sur plusieurs années tout en se concentrant sur le développement des mises à jour et des futurs DLC, Chapters New Frontiers et Dangerous Horizons.

RocketWerkz a également présenté les Outposts, des zones de 1 km² laissant davantage de liberté aux joueurs pour s'amuser à construire des bâtiments et crafter calmement sans avoir à se soucier des ennemis et des tempêtes naturelles. La nouvelle bande-annonce, à admirer en 4K ci-dessus, dévoile enfin les biomes de forêt, neige et désert.

Icarus sortira donc dans deux mois sur PC, en édition standard à 24,99 € ou dans une Deluxe Edition incluant le jeu, les deux premières extensions, deux Outposts en arctique et en forêt et la tenue First Cohort Enviro. Les précommandes sont ouvertes sur Steam avec une réduction de 10 % jusqu'au lancement, et vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.