E3 2021 : Psychonauts 2, la date de sortie enfin confirmée par un trailer de gameplay mouvementé

Psychonauts 2 a beau être développé par Double Fine Productions, propriété des Xbox Game Studios, il avait déjà été annoncé sur PS4, Xbox One et PC, et sortira donc aussi chez la concurrence. Mais cela ne l'a pas privé d'être montré au Xbox & Bethesda Games Showcase de ce dimanche. Et comme l'avait laissé penser la page du Microsoft Store qui avait permis à certains joueurs de pré-télécharger l'expérience, nous avons enfin des nouvelles concrètes quant à l'arrivée du titre.

Une bande-annonce de gameplay a mis en lumière l'univers complètement loufoque du jeu, entre séquences de plateforme loufoques, décors merveilleux et action psychotique. Et elle a surtout fixé la date de sortie de ce Psychonauts 2 au 25 août sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S et Xbox Cloud Gaming pour les abonnés Game Pass, qui pourront profiter du titre sur toutes les plateformes dès son lancement. Quid des PS4 et PS5 ? Double Fine Productions lâchera sûrement le morceau après la conférence.

Les précommandes ne sont pas encore ouvertes



Aujourd’hui, lors du Xbox & Bethesda Games Showcase, vous avez pu découvrir un trailer inédit dans lequel figuraient des scènes jusqu’ici jamais vues de Psychonauts 2, la suite très attendue du jeu drôle et culte de 2005. Nous avons également annoncé sa date de sortie : le 25 août. Vous pouvez d’ores et déjà précommander le jeu. Psychonauts 2 vous entraîne dans un voyage dans l’esprit humain et dispose de l’humour signature de Double Fine ainsi que de phases de plateforme d’un nouveau genre. Vous incarnerez Razputin Aquato, jeune acrobate et puissant médium, qui a réalisé son rêve : rejoindre l’organisation internationale d’espionnage psychique, les Psychonauts ! Mais les super-espions psychiques ont des soucis. Raz devra utiliser ses pouvoirs pour arrêter la taupe avant qu’elle n’exécute son plan secret : ramener à la vie Maligula, le redoutable médium meurtrier ! Découvrez la vidéo ci-dessous pour vous mettre dans l’ambiance ! Le développement du jeu a débuté grâce à un groupe de fans passionnés ayant soutenu le financement participatif du projet pour donner vie à Psychonauts 2 sur plusieurs plateformes. Lors de sa sortie le 25 août, le jeu sera disponible dans le Xbox Game Pass, sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Xbox Cloud Gaming, PlayStation 4 et 5 (via la rétrocompatibilité). Il sortira également plus tard sur Mac et Linux. Si vous avez hâte d’explorer des environnements uniques grâce à la capacité de Raz de plonger dans l’esprit des gens pour affronter leurs démons intérieurs, débloquer des souvenirs cachés et alléger leur bagage émotionnel, jouez-y dès sa sortie grâce au Xbox Game Pass !

Mise à jour : pas de suspens, Psychonauts 2 sera aussi disponible sur PS4 et PS5 le 25 août, sans version next-gen dédiée.

