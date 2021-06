Psychonauts 2 : 3 minutes de gameplay en 4K dévoilées

Psychonauts 2 se fait attendre depuis cinq longues années, le titre de Double Fine Productions a été repoussé de nombreuses fois, mais normalement, il devrait bien sortir en 2021 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Le titre refera peut-être une apparition au Xbox & Bethesda Games Showcase le 13 juin prochain, mais Game Informer partage dès cette semaine une nouvelle vidéo de gameplay :

La vidéo est à admirer en 4K pour en prendre plein les yeux, même s'il s'agit toujours d'une version du jeu en cours de développement. Nous retrouvons évidemment Raz, héros de la franchise, qui explore le monde mental de Hollis Forsythe grâce à ses pouvoirs. Un niveau avec des références au casino, mais également à l'hôpital dans lequel travaillait Hollis, avec ici un gameplay en 2,5D plutôt original, une première dans la franchise. Une séquence avec de la plateforme et des mini-jeux rigolos qui mélangent les deux univers.

Psychonauts 2 est donc attendu dans les prochains mois pour sur PC, PS4 et Xbox One, vous pouvez déjà retrouver le jeu en VR Psychonauts In The Rhombus of Ruin à 24,99 € sur Amazon.

Lire aussi : MAJ2 Psychonauts 2 : Double Fine révèle de nouvelles images, des joueurs ont déjà pu pré-télécharger le jeu sur le Microsoft Store