Icarus : un nouveau free-to-play sur une planète hostile par le créateur de DayZ

Le créateur de DayZ, Dean Hall, a quitté Bohemia Interactive en 2014, et est désormais à la tête de RocketWerkz. Nous devons au studio Out of Ammo: Death Drive et bientôt un nouveau jeu de survie se rapprochant du titre le plus connu du développeur.

Icarus est un free-to-play en multijoueur coopératif où des joueurs doivent explorer une planète hostile pour récupérer des ressources utiles à la survie de l'humanité. Le concept tourne autour du fait que chaque voyage sur cet astre est limité dans le temps, sous peine de louper le bon timing pour la mise en orbite de la fusée du retour et perdre toute sa progression. En cas de réussite, le joueur peut créer des technologies plus avancées pour améliorer son équipement et looter pendant encore plus longtemps lors du prochain passage.

Gare à gérer son oxygène, les dégâts de son envirosuit, son alimentation et autre, et à faire attention aux bêtes qui rôdent, sous peine de succomber sur place. Mais tant que la mise en orbite n'est pas passée, un allié peut venir nous secourir pour continuer la partie.

Icarus n'a pas encore de date de sortie, mais il est prévu en exclusivité sur PC, en version gratuite donc.