E3 2021 : Death Trash, enfin une date de sortie pour le RPG lovecraftien et cyberpunk

Cela fait des années que les joueurs attendent Death Trash, un jeu de rôle rétro en pixel art inspiré par l'horreur lovecraftienne, la science-fiction cyberpunk et le post-apocalyptique. Un titre qui a refait parler de lui cette semaine à l'occasion de l'E3 2021 et du PC Gaming Show, avec une bande-annonce et une bonne nouvelle.

Crafting Legends annonce en effet que la date de Death Trash est fixée au 5 août 2021... en Early Access, sur Steam. Les joueurs impatients pourront découvrir le titre dans moins de deux mois en accès anticipé, mais la version finale n'arrivera pas avant 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch.

Si Death Trash vous intéresse, sachez qu'il aura droit à une démo gratuite dans le cadre du Steam Next Fest du 16 au 22 juin, les développeurs expliquent qu'ils ont choisi de proposer une version d'essai temporaire afin de ne pas perdre du temps avec la communication et devoir se justifier d'éléments de jeu qui vont sans doute être modifiés ou améliorés d'ici la sortie. Le meilleur moyen de juger le titre sera donc de passer par l'achat anticipé. D'ailleurs, la version Early Access qui sera lancée début août sera bien plus avancée que la version démo de cette semaine d'après le studio indépendant. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.