E3 2021 : Astria Ascending nous présente ses 8 demi-dieux et sa date de sortie dans une bande-annonce orientée combat

Dear Villagers et Artisan Studios ont dévoilé en mars dernier un certain Astria Ascending, un JRPG faisant revivre le jeu Zodiac: Orcanon Odyssey sous une nouvelle forme. Les personnages jouables y seront au nombre de huit, tous ayant reçu des pouvoirs les ayant transformé en demi-dieux, n'ayant alors plus que trois ans d'espérance de vie... Ils sont donc au cœur de l'expérience et c'est pourquoi ils nous sont aujourd'hui présentés en détail à la fois au travers d'une nouvelle bande-annonce diffusée durant le Nintendo Direct, axée sur leurs capacités au combat, qui se feront au tour par tour, et de quelques descriptifs.

Chacun aura son propre passif et des raisons allant au-delà du simple fait de devoir sauver le monde, comme nous pourrons le découvrir au fil de l'aventure. En plus, nous aurons le choix entre un doublage japonais et anglais.

Ulan Job : Capitaine

Caractère : déterminée

Âge : 25 ans, Meryo

Doublage : Eriko Matsui (jp), Angela Leblanc (en) Alasia Job : Invocatrice

Caractère : intellectuelle

Âge : 60 ans, Meryo

Doublage : Naoko Kouda (jp), Ellen Dubin (en) Eko Job : Érudite

Caractère : sérieuse

Âge: 13 ans, Peyska

Doublage : Miyuki Sato (jp), Brittany Cox (en) Alex Job : Soldat

Caractère : méticuleux

Âge : 28 ans, Meryo

Doublage : Shunichi Toki (jp), Ryan Higley (en) Arpajo Job : Voleur

Caractère : rusé

Age: 63 ans, Meryo

Doublage : Kanehira Yamamoto (jp), Mikee Goodman (en) Dagmar Job : Sorcier

Caractère : fier

Age: 42 ans, Arktan

Doublage : Ryunosuke Watanuki (jp), Lenval Brown (en) Kaydin Job : Exploratrice

Caractère : passionnée

Age : 21 ans, Awisi

Doublage : Hisako Tojo (jp), Charly Metolli (en) Kress Job : Escrimeuse

Caractère : sage

Age: 34 ans, Zeft

Doublage : Kaoru Sakura (jp), Tegen Hitchens (en)

Enfin, Astria Ascending a été daté et est donc attendu le 30 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Switch et PC (Steam). Vous pouvez vous procurer Super Neptunia RPG, autre jeu d'Artisan Studios, au prix de 29,98 € sur Amazon.