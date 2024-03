The Elder Scrolls VI déjà jouable, Bethesda tease les joueurs

La franchise The Elder Scrolls est née en 1994 avec TES: Arena, elle célèbre donc en ce moment son trentième anniversaire. Une sacrée longévité, mais le dernier opus en date est TES V: Skyrim, qui date de 2011 déjà. Un nouvel épisode a été officialisé en 2018, mais les développeurs prennent leur temps.

Si Bethesda reste discret concernant The Elder Scrolls VI, focalisé jusqu'à l'année dernière sur Starfield, le studio publie un long message pour les 30 ans de la franchise, mentionnant brièvement le prochain opus :

(...) oui, nous sommes en train de développer le prochain chapitre – The Elder Scrolls VI. Même maintenant, revenir à Tamriel et jouer aux premières versions nous remplit de la même joie, de l'enthousiasme et de la même promesse d'aventure.

The Elder Scrolls VI est donc jouable en interne, le développement semble bien se passer, mais il faut se contenter de cette courte déclaration pour le moment. TES 6 n'a pas de date de sortie et nous ne savons pas encore quelle région de Tamriel nous pourrons explorer, il faudra patienter pour découvrir tout cela. Il sera cependant exclusif aux Xbox et PC, avec un lancement pas avant 2026.

D'ici là, vous pouvez retrouver The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition à partir de 15,50 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac, GOG.com et Gamesplanet.