The Elder Scrolls VI : deux mauvaises nouvelles d'un coup, surtout pour les joueurs PS5

The Elder Scrolls VI est une réalité depuis l'E3 2018, mais cinq ans plus tard, les informations sont maigres. Il faut dire que Bethesda était focalisé jusqu'ici sur Starfield, et surtout, il s'est fait racheter par Microsoft, ce qui change beaucoup de choses. Et c'est justement à cause d'un autre rachat que des informations sont dévoilées.

Vous le savez, Microsoft a été longtemps en procès avec la FTC pour valider le rachat d'Activision-Blizzard, obligeant le constructeur à dévoiler des informations confidentielles. The Verge partage ainsi un document concernant les plans de Microsoft, il concerne des jeux développés par des studios rachetés et surtout déjà sortis, mais également le successeur de Skyrim. Et là, c'est la douche froide. Nous apprenons ainsi que The Elder Scrolls VI ne sortira pas avant 2026, mais surtout, il sera exclusif au PC et Xbox.

Eh oui, alors que Phil Spencer évitait soigneusement le sujet depuis des années, laissant espérer les joueurs sur PlayStation, ce document montre bien que Microsoft et Bethesda ont acté la chose depuis un moment : The Elder Scrolls VI ne sortira pas sur PS5. Coup dur pour les fans de la franchise, qui vont devoir passer par une autre console pour profiter du RPG à sa sortie.

De toute façon, vous l'aurez compris, il faudra encore patienter des années avant de mettre les mains sur TES 6, le marché a encore le temps d'évoluer d'ici là, avec pourquoi pas de nouvelles consoles de salon de la part de Sony et Microsoft. Vous pouvez retrouver The Elder Scolls V: Skyrim - Anniversary Edition à partir de 21,27 € sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac.

Lire aussi : The Elder Scrolls VI : Todd Howard a des regrets