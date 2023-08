The Elder Scrolls VI : Todd Howard a des regrets

Lors de la conférence de Bethesda à l'E3 2018, le studio avait officialisé deux énormes jeux de rôle coup sur coup : Starfield et The Elder Scrolls VI. Le premier nous emmènera dans l'espace dans quelques jours, cinq ans après son officialisation, mais pour le second... eh bien Bethesda a toujours été clair, le développement battra son plein seulement après la sortie de Starfield.

Heureusement, The Elder Scrolls VI utilisera la même technologie que Starfield, la conception devrait être un peu plus rapide, mais le titre n'est pas attendu avant plusieurs années. Évidemment, il revient régulièrement dans les discussions avec Todd Howard, directeur des deux jeux. Ce dernier s'est entretenu avec GQ et il a avoué qu'il regrettait la manière dont il a annoncé The Elder Scrolls VI :

GQ : regrettez-vous d’avoir annoncé le jeu à cette époque ? Todd Howard : je me suis souvent posé cette question. Je ne sais pas. Je l'aurais probablement annoncé de manière plus décontractée.

Le concepteur indique par ailleurs que le jeu a un nom de code en interne, mais il ne le révèlera pas au public pour le moment, et il veut toujours faire de TES6 « le simulateur ultime de monde fantastique », et qu'il « existe différentes manières d'y parvenir étant donné le temps qui s'est écoulé ». Et du temps, il en passe. Cela fait 12 ans que The Elder Scrolls V: Skyrim est sorti, soit autant d'années qui ont séparé The Elder Scrolls: Arena (1994) et The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006). Bien évidemment, la manière de développer les jeux vidéo a totalement changé depuis cette époque, mais l'anecdote est cocasse.

