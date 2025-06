The Elder Scrolls VI : une énorme annonce pour bientôt ?

Cela fait sept ans que Bethesda a officialisé The Elder Scrolls VI, son futur jeu de rôle dans un univers de fantasy. Un opus qui fera suite à The Elder Scrolls V: Skyrim, sorti le 11 novembre 2011, mais qui reste encore bien mystérieux. Depuis le teaser publié à l'E3 2018, Bethesda n'a rien montré, il faut donc se contentant d'une vidéo survolant une région inconnue, les fans attendent toujours de savoir où nous emmènera ce TES 6.

Le prochain trailer de The Elder Scrolls 6 serait prêt





Selon Jez Corden, un insider souvent bien renseigné, Bethesda aurait une nouvelle bande-annonce de The Elder Scrolls VI dans les cartons. Dans un podcast de Xbox Two, Rand al Thor 19 et Jez Corden discutaient des futures annonces de Microsoft à la gamescom, le sujet de TES 6 est évidemment venu sur le tapis. Les deux hommes espéraient que Microsoft diffuserait cette vidéo pour conclure son Xbox Games Showcase 2025, mais c'est finalement Call of Duty: Black Ops 7 qui a eu droit à cet honneur. Pour la gamescom, il ne faudrait pas s'attendre à grand-chose de la part de Xbox, il ne devrait pas y avoir de The Elder Scrolls VI le mois prochain.

Encore plusieurs années sans TES 6 ?





Jez Corden va encore plus loin et il envisage que Microsoft ne parle même pas du RPG l'année prochaine pour les 25 ans de Xbox, préférant une stratégie déjà utilisée par Bethesda. La vraie annonce de The Elder Scrolls VI pourrait ainsi se faire un an, voire quelques mois seulement, avant la sortie. En clair, si le titre sort en 2028, il ne faudra pas l'attendre sur le devant de la scène avant 2027.

Une bande-annonce très mystérieuse





La bande-annonce qui circule en interne de The Elder Scrolls VI chez Bethesda et Microsoft reste mystérieuse, elle montre sans doute la région que nous pourrons explorer, mais il y a des chances que nous ne puissions jamais la voir. Vous l'aurez compris, c'est le flou total concernant ce prochain opus de la franchise. Pour rappel, le jeu est déjà jouable en interne, mais cela ne signifie pas qu'il est prêt à sortir.

Il y a déjà de très bons RPG chez Xbox





Heureusement, les amateurs de jeux de rôle fantasy à la première personne ont de quoi faire, rien que du côté de chez Xbox. Ces derniers mois sont sortis Avowed et The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, tous les deux sont disponibles dans le Game Pass Ultimate, qui coûte 17,99 €/mois sur Amazon, Cdiscount et Fnac.