Sifu nous emmène cluber avec sa nouvelle vidéo de gameplay

Slocap aime les arts martiaux, il a déjà accouché d'Absolver et il va remettre ça avec Sifu, un jeu d'action et de combat qui suivra un héros adepte du kung-fu, et plus particulièrement du style Pak Mei. Un titre nerveux et atypique qui a droit à une nouvelle bande-annonce à l'occasion de l'IGN Expo :

Même si le kung-fu traditionnel est toujours de mise, cette nouvelle vidéo de gameplay de Sifu nous emmène dans un lieu bien plus moderne, une boîte de nuit, pour des combats au corps à corps dynamique. Le héros n'hésite pas à se servir de son environnement pour esquiver les coups, mais aussi les objets l'entourant, comme les bouteilles d'alcool sans doute vendues beaucoup trop cher de toute façon.

Sifu est attendu « prochainement » sur PC, PlayStation 4 et PS5, normalement dans le courant de l'automne 2021.