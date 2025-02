Age of Mythology: Retold va lui aussi s'inviter sur PS5, l'extension chinoise Immortal Pillars dévoilée

Lors des annonces de World's Edge effectuées mardi concernant la licence Age of Empires, nous avons notamment appris qu'Age of Empires II: Definitive Edition va être porté sur PS5, une manière de boucler la boucle compte tenu du passif de cet épisode. Pour autant, il ne sera pas seul à faire le voyage. Comme le voulait la rumeur, Age of Mythology: Retold va également s'inviter sur la console de Sony.

Lancé en septembre dernier sur Xbox Series X|S et PC (Steam, Windows Store), Age of Mythology: Retold sera disponible sur PS5 le 4 mars 2025, voire dès le 27 février en précommandant l'édition Premium. Il ne devrait pas trop ruiner les amateurs de RTS souhaitant en profiter au sein de l'écosystème PlayStation.

À compter de sa sortie sur PS5, toutes les mises à jour d'Age of Mythology: Retold seront lancées en simultanée sur l'ensemble des supports, puisque les joueurs pourront jouer ensemble, peu importe leur machine de prédilection.

Toujours le 4 mars, la première extension du jeu va voir le jour et si elle mettra bien en scène la mythologie chinoise, elle n'aura rien à voir avec Tale of the Dragon. Immortal Pillars ajoutera 12 nouvelles divinités, dont le maître de la civilisation Fuxi, la déesse créatrice Nüwa, le dieu des inondations Gonggong et celui du feu Zhurong. Chacun offrira des pouvoirs divins et des unités mythiques comme Qilin, le dragon Qinglong, le Taotie, Yazi, Zhuque et Taowu. La campagne proposera neuf niveaux avec notamment de vastes villes inspirées par l'architecture de la Chine ancienne au travers de sept cartes inédites. Oui, la Grande Muraille sera présente. Et comme le montre la bande-annonce, elle tournera autour de la destruction des piliers soutenant la voute céleste.

Vous trouverez ci-dessous les déclarations des développeurs derrière cette première extension :

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous dévoilons les détails d'Immortal Pillars, qui est profondément enraciné dans une mythologie vénérable et profonde. Nous sommes honorés d'avoir cette opportunité de décrire une civilisation chinoise en tant que développeur chinois et d'avoir l'opportunité de présenter notre mythologie, notre culture, nos histoires et notre civilisation antique chinoise au monde. C'est une grande fierté, car la mythologie chinoise a tellement de contenu que nous pouvons explorer et proposer au monde en tant que culture unique. Notre équipe s'est immergée dans les époques illustres de l'histoire chinoise, s'efforçant de donner vie à ses formidables unités militaires et à leurs expressions artistiques distinctives. Nous avons tissé la ferveur et la curiosité pour l'histoire qui ont enflammé notre imagination dans notre jeunesse dans Immortal Pillars.

Pour beaucoup d'entre nous, nous avons adoré les histoires de mythes et de monstres en grandissant et avons passé beaucoup de temps à jouer à Age of Empires. Réunir ces choses est magique et nous sommes tellement chanceux de travailler sur quelque chose qui nous tient à cœur. Nous espérons vous offrir à tous un voyage passionnant à travers les annales de cet ancien panthéon.

- L'équipe de Virtuos

Chez Forgotten Empires, nous avons plus de dix ans d'expérience dans le développement de la franchise Age of Empires et, comme toujours, nous avons gardé un œil attentif sur nos caractéristiques distinctives lors du développement d'Immortal Pillars : l'innovation, l'authenticité et, plus important encore, le plaisir. L'ajout d'une culture aussi riche que la Chine au jeu mérite une représentation tout aussi riche, à laquelle nous avons été heureux d'appliquer notre expérience et notre expertise narrative, visuelle et de gameplay en tant que développeurs de jeux passionnés de longue date. Immortal Pillars est un hommage à l'histoire et à la mythologie chinoises, à la franchise Age of Empires dans son ensemble et, plus important encore, à notre base de joueurs mondiale. Nous espérons qu'Immortal Pillars vous apportera à tous la même joie qu'il nous a apportée et, comme toujours, nous apprécions votre passion continue pour cette franchise incroyable !

- L'équipe de Forgotten Empires