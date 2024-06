Age of Mythology: Retold, les divinités datent leur retour, les mortels peuvent trembler

En fin d'année 2022, World's Edge et Xbox annonçaient Age of Mythology: Retold, une version modernisée du jeu de stratégie en temps réel paru en 2002, à l'instar de ce qui a été fait pour les Age of Empires. Cette nouvelle version est également co-développé avec l'aide de Forgotten Empires, Tantalus Media, CaptureAge et Virtuos. Plus tôt cette année, un aperçu des modèles 3D des personnages avait été donné, à retrouver en fin d'article, et c'est à cette occasion qu'il avait été annoncé que sa sortie était prévue pour 2024 sur PC (Steam et Windows), mais aussi sur Xbox Series X|S et Xbox One, ainsi que dans le Game Pass. Lors du Xbox Games Showcase de ce dimanche, une nouvelle bande-annonce faisant la part belle aux dieux a été diffusée, dévoilant cette fois sa date de lancement exacte.

C'est donc le mercredi 4 septembre 2024 qu'Age of Mythology: Retold déterrera la hache de guerre. Il est d'ores et déjà possible de précommander son édition standard coûtant 29,99 € ou d'opter pour la Premium à 49,99 € incluant 7 jours d'accès anticipé, le Pack de nouvelles divinités Freyr permettant d'incarner ce dernier, ainsi que deux extensions qui sortiront par la suite. La première sera centrée sur le panthéon chinois (sans doute Tale of the Dragon) et la deuxième sur un autre inédit. Vous pouvez retrouver en page suivante quelques illustrations.

Invoquez les dieux Choisissez vos dieux parmi les panthéons grec, nordique, égyptien et atlante. Anéantissez vos ennemis en invoquant de puissants orages, des tremblements de terre dévastateurs et même le célèbre dragon Nidhogg. Ou bien invoquez des pluies fécondantes et des dryades protectrices pour aider votre peuple à grandir et à prospérer. Libérez les monstres Libérez des centaures, des trolls, des momies et bien plus encore. Des crocodiles parés de bijoux qui exploitent le pouvoir du soleil au puissant cyclope, vous commanderez diverses unités inspirées des grandes mythologies du monde. Un univers mythologique épique Embarquez pour une campagne de 50 missions qui vous emmènera dans un vaste monde mythique : assiégez les puissants murs de Troie, combattez des géants dans les étendues gelées de Midgard et percez les mystères d'Osiris dans les sables mouvants de l'Égypte. Devenez un héros des mythes, voire même un dieu. Encore mieux entre amis Jouez avec vos amis, que ce soit en face à face ou contre une IA avancée, en explorant des dizaines de cartes et scénarios générés aléatoirement pour une rejouabilité illimitée.

