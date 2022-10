Age of Mythology: Retold, la remastérisation du spin-off fantastique officialisée

World's Edge a proposé des Definitive Edition des trois Age of Empires ces dernières années, alors les fans espéraient aussi que les spin-off autour des divinités, Age of Mythology, subisse le même sort. Adam Isgreen avait laissé la porte grande ouverte à une remastérisation l'année dernière et son équipe vient de confirmer qu'elle s'y était engouffrée à l'occasion du direct spécial pour les 25 ans de la saga.



Oui, il y aura bien une nouvelle version de cet épisode, appelée Age of Mythology: Retold ! Le premier teaser ne montre pas encore de gameplay ni de nouveauté alléchante, mais Michael Mann, directeur de World’s Edge, assure que nous aurons droit à « des graphismes mis à jour, des fonctionnalités inédites et plus encore ».

Les Dieux reviendront. Les héros se soulèveront. Les légendes s’affronteront. Age of Mythology Retold est en développement ! Nous savons que la communauté du jeu attendait patiemment une Definitive Edition et nous comptons bien leur offrir. Nous travaillons pour vous proposer tout ce qui faisait la grandeur du titre d’origine, avec des graphismes mis à jour, des fonctionnalités inédites et plus encore. Restez connectés pour en savoir plus.

Age of Mythology: Retold n'a pas encore de date ni de période de sortie, mais il devrait logiquement d'abord sortir sur PC, avant pourquoi pas un portage sur Xbox. D'ici là, Age of Empires II: Definitive Edition est disponible à partir de 7,99 € chez Amazon.fr.