Age of Empires II: Definitive Edition, la seconde extension Dawn of the Dukes est disponible

Age of Empires II: Definitive Edition est sorti en novembre 2019 sur PC, et depuis, Forgotten Empires et Microsoft s'en occupent bien. Le jeu de stratégie a eu droit à une première extension, Lords of the West, en début d'année, et les développeurs avaient annoncé l'arrivée d'un second contenu additionnel dans les mois à venir.

Age of Empires II: Definitive Edition accueille en effet cette semaine, Dawn of the Dukes, deuxième extension du jeu de stratégie. Elle rajoute notamment deux civilisations supplémentaires, ainsi que leurs nouvelles unités et technologies. Les joueurs peuvent ainsi découvrir trois campagnes inédites en Europe centrale et en Europe de l'Est, voici une présentation du contenu du DLC :

Trois nouvelles campagnes entièrement doublées Olgierd et Kęstutis : les cupides chevaliers teutoniques sont sur le point d’envahir le petit duché de Lituanie qui est au bord de la catastrophe. Divisés et en l’absence d’un gouvernement avisé, les derniers païens d’Europe semblent condamnés, mais le grand-duc Olgierd et son fidèle frère, Kęstutis, refusent de plier face aux maraudeurs. Pourront-ils repousser les envahisseurs et affronter les descendants de Genghis Khan, les redoutables chevaliers de la Horde d’or ? Dans cette campagne, vous incarnez les Lituaniens.

Hedwige : retirée à sa mère et séparée de force du jeune homme qu'elle aimait, Hedwige est montée sur le trône polonais alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Dans cette époque marquée par une guerre sans fin, elle doit construire un avenir pour son royaume tout en luttant contre les volontés de formidables meneurs tels que Jagellon et Vytautas le Grand. Celle que l'on appelle l'étoile des Polonais pourra-t-elle concrétiser sa vision d'une Pologne et d'une Lituanie unies et puissantes ou le maëlstrom d'une guerre sans fin viendra-t-il ruiner les deux royaumes une nouvelle fois ? Dans cette campagne, vous incarnez les Polonais.

Jan Žižka : le borgne Jan Žižka a passé sa jeunesse à se battre pour son honneur et des pièces en tant que mercenaire, mais sa destinée a pris un autre chemin lorsqu'il a entendu les prédications du réformateur Jean Hus à Prague. En tant que champion de la cause hussite et meneur de son armée invincible, Žižka révolutionna la guerre grâce à des innovations technologiques et tactiques. Il consolida son héritage comme l'un des plus grands généraux de l'Histoire en galvanisant de simples paysans pour les changer en unités extrêmement disciplinées, qu'il mena à la victoire lors de son triomphe contre les armées de chevaliers du Saint-Empire romain. Dans cette campagne, vous incarnez les Bohémiens. Deux nouvelles civilisations Les Polonais Les Polonais sont des cavaliers. Si leurs voisins utilisaient des chevaux aux armures lourdes, on peut dire que les Polonais disposaient d'une cavalerie moyenne. Ils ne pouvaient certes pas toujours triompher lors des duels, mais ils se concentraient sur la mobilité, l'organisation et le nombre à une époque où la guerre sortait lentement des schémas médiévaux traditionnels. L'unité polonaise unique est l'Obuch, un fantassin brutal capable de détruire l'armure des unités ennemies avec son marteau de guerre. Il est bon d'utiliser cette unité contre les unités munies d'armures lourdes qui pourraient poser problème à votre armée. Ils partagent une unité avec les Lituaniens, leurs partenaires. Cette unité, le Hussard Ailé, est une amélioration pour la cavalerie légère et remplace l'amélioration Hussard classique dont beaucoup de civilisations disposent. De plus, les Polonais disposent d'un bâtiment unique, le Folwark, qui remplace le Moulin et améliore l'efficacité des Fermes des alentours. Enfin, les Polonais possèdent deux technologies uniques : les Privilèges Szlachta et l'Héritage Léchitique. Les deux offrent des bonus conséquents aux unités de cavalerie. Les Bohémiens Il s'agit d'une civilisation qui compte sur la poudre et les moines. Menacés militairement et idéologiquement par presque tous ceux qui les entouraient, ils furent contraints d'innover drastiquement dans ces deux domaines. Des armes, tactiques et stratégies défensives inédites leur ont permis de repousser les armées de leurs nombreux rivaux, et ils furent également à l'origine de l'une des premières révolutions sociales de l'Histoire de l'Europe moderne. Les armées bohémiennes compensaient leur manque de force brute par leur sagesse, qui leur permettait de prendre leurs adversaires par surprise et de contre-attaquer. La première unité unique bohémienne est le Chariot Hussite, le redoutable ancêtre du char moderne. Celui-ci possède une puissance de feu conséquente et sera idéal pour protéger les unités placées derrière lui. La deuxième unité unique bohémienne est le Houfnice, une puissante amélioration du canon à bombarde. Il peut abattre les fortifications adverses et réduire en miettes les formations. Les Bohémiens disposent de deux technologies uniques : les Tactiques de Wagenburg et les Réformes Hussites. Les premières leur permettent d'obtenir un bonus pour leurs unités dédiées à la poudre à canon tandis que les secondes améliorent leurs moines et leurs monastères.

Dawn of the Dukes est disponible dès maintenant dans Age of Empires II: Definitive Edition sur PC via le Microsoft Store ou Steam. L'extension coûte 9,99 €, ou 7,99 € si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass, incluant pour rappel le jeu de base. L'abonnement coûte 29,99 € par trimestre.