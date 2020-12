Age of Empires II: Definitive Edition, découvrez Lords of the West, la première extension officielle de la version remastérisée

En attendant Age of Empire IV, World's Edge nous a proposé de beaux retours vers le passé avec des Definitive Edition de la trilogie originale. Le cultissime Age of Empires II: Definitive Edition est donc jouable avec des graphismes et une technique modernisés sur PC depuis 2019, et a récemment eu droit à un surprenant mode Battle Royale gratuit. Les développeurs continuent de donner une dimension supplémentaire au titre en annonçant cette semaine Lords of the West, la première extension officielle de cette version remastérisée.

Les nouveautés comprendront deux civilisations, les Bourguignons et les Siciliens, mais aussi trois compagnes en Europe de l’Ouest et autour de la Méditerranée, et même des Succès exclusifs.

Deux nouvelles civilisations Les Bourguignons Prenez votre essor en partant d’un modeste Duché en Europe occidentale pour devenir une puissance économique ou culturelle et usez de technologies et de tactiques militaires avancées. L’unité unique des Bourguignons est le Coustillier, une unité montée qui déclenche une attaque dévastatrice quand elle charge ! Les Siciliens Découvrez les cultures diverses et l’esprit martial du carrefour de la Méditerranée en construisant l’un des royaumes les plus convoités de l’Europe médiévale. L’unité unique des Siciliens est le Serjeant, une unité d’infanterie qui peut construire le formidable Donjon. Trois nouvelles campagnes, entièrement doublées Edward Longshanks Edward Longshanks est l’otage de barons rebelles et tient à exercer son droit de naissance en conduisant une Angleterre brisée à des sommets sans précédent de prestige et de force morale. Commandant rusé et politicien hors pair, usant de méthodes sans pitié efficaces, mais amorales, sa soif de pouvoir et de gloire le conduira sur les terres de l’Angleterre, du Pays de Galles, de l’Écosse ou et même en Croisades ! Dans cette campagne, vous incarnerez les Britanniques. Les Grands Ducs de l’Ouest Pendant des décennies, les ducs de Bourgogne ont été entraînés dans une lutte sanglante pour contrôler le Roi fou des Français en se servant de leur ruse, de leurs prouesses militaires et de leur richesse sans fin. Cependant, alors que le sang qu’ils versent n’est égal qu’au sang perdu par les leurs, leur regard se tourne vers le Nord, pour créer leur propre royaume. Dans cette campagne, vous incarnerez les Bourguignons. Les Hauteville Robert de Hauteville quitte la Normandie en 1047, accompagné d’une petite bande de brigands. En un siècle, les membres de sa famille sont devenus Ducs en Italie, princes en Terre sainte et même rois de Sicile. Rejoignez ces aventuriers normands intrépides alors qu’ils fusionnent trois cultures pour créer le royaume le plus tolérant et le plus sophistiqué d’Europe. Dans cette campagne, vous incarnerez les Siciliens. Nouveaux Succès Débloquez de nouveaux succès sur Steam et le Microsoft Store ! Nom du succès Description Points The English Justinian Terminez la campagne d’Edward Longshanks. 5 The Good, the Bold, and the Fearless Terminez la campagne des Grands Ducs de l’Ouest. 5 Haute Culture Terminez la campagne des Hauteville. 5 Unchivalrous Pragmatist Battez l’armée de Simon the Younger avant l’attaque des barons dans la première mission de la campagne d’Edward Longshanks : Vain Ambition. 20 Throne Thief Volez la Pierre du Destin dans la quatrième mission de la campagne d’Edward Longshanks : Toom Tabard. 20 Malleus Scotorum Tuez William Wallace avant la trahison de Robert the Bruce dans la cinquième mission de la campagne d’Edward Longshanks : Hammer of the Scots. 20 No Wheels Ne construisez pas une seule arme de siège dans la première mission de la campagne des Grands Ducs de l’Ouest : A Kingdom Divided. 15 A Second Hastings Ignorez l’armistice proposée par les Anglais et envahissez l’Angleterre en annihilant la base d’Humphrey dans la cinquième mission de la campagne des Grands Ducs de l’Ouest : The Hook and Cod Wars. 20 Shut Up La Hire! Battez l’armée française avant de capturer Jeanne d’Arc dans la sixième mission de la campagne des Grands Ducs de l’Ouest : The Maid Falls. 20 Self-Made Man Gagnez sans vous allier à Argyrus ou Guaimar dans la première mission de la campagne des Hauteville : Guiscard Arrives. 20 Haute, Haute, brief candle! Inspirez une rébellion dans la seconde mission de la campagne des Hauteville : Roger in Sicily. 10 Italy Jones and the First Crusade Ne perdez pas un seul héros dans la quatrième mission de la campagne des Hauteville : Bohemond in the East. 20 Burgundian Victory Gagnez une partie en incarnant les Bourguignons. 5 Sicilian Victory Gagnez une partie en incarnant les Siciliens. 5 Golden Spurs Transformez au moins 50 villageois en une milice Flamande en recherchant la Révolution Flamande. 5 Tour d’Italie Construisez un Donjon et servez-vous en pour entraîner un Serjeant. 5

La date de sortie du DLC est dès à présent planifiée pour le 26 janvier 2021, au prix de 9,99 €, sur Steam et le Microsoft Store. Age of Empire II: Definitive Edition est sinon disponible pour 19,99 € pour Amazon.fr.

Lire aussi : X019 : Age of Empires IV épate avec sa première bande-annonce de gameplay