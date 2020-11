Age of Empires II: Definitive Edition, une mise à jour anniversaire avec un mode Battle Royale, même le RTS culte s'y met

World's Edge a brossé les fans d'Age of Empires dans le sens du poil pour les faire patienter jusqu'au lancement du quatrième épisode canonique. Il a en effet proposé des remastérisations de la trilogie originale, jusqu'à Age of Empires III: Definitive Edition le mois dernier.

Pourtant, c'est bien Age of Empires II: Definitive Edition qui fait parler de lui cette semaine. Il vient de fêter ses 1 an avec une mise à jour anniversaire avec des parties rapides, des fonctionnalités inédites et, surtout, un mode Battle Royale ! Jusqu'à 8 joueurs peuvent s'affronter sur 5 cartes différentes pour le contrôle total d'un territoire avec Age Royale, preuve que le concept marche décidément avec tous les genres de jeux.

Bienvenue dans le mode Battle Royale, à la manière d’Age of Empires !

Voici donc notre nouveau mode de jeu : le Battle Royale ! Ce mode nerveux laisse 8 joueuses ou joueurs s’affronter au sein de 5 cartes inédites pour déterminer qui sera le dernier survivant. Vous commencerez avec deux unités héros et pourrez explorer la carte pour trouver ressources et bâtiments militaires. La réapparition des ressources s’accélérera si vous réussissez à garder le contrôle de ces bâtiments, mais soyez attentifs : n’importe qui pourra s’en emparer en éliminant vos défenses. Procurez-vous plusieurs bâtiments militaires afin de créer un maximum d’unités et d’envoyer des armées massives sur le champ de bataille alors que la carte rétrécit, diminuant ainsi l’espace de jeu, mais aussi les ressources disponibles au fil du temps.

Découvrez les parties rapides !

Il n’a jamais été aussi facile de lancer une partie d’Age of Empires II: Definitive Edition. Les parties rapides vous permettent de définir un mode de jeu et certaines préférences quant à la carte, puis de chercher des adversaires dans les modes Carte Aléatoire, Empire Wars et Battle Royale. Ces parties ne seront pas classées et peuvent être lancées en à peine quelques clics !

Quelle civilisation correspond à votre style de jeu ?

Nous avons mis à jour l’interface de sélection des civilisations pour y inclure des informations sur le style de jeu de chacune et avons ajouté des astuces pendant les temps de chargement pour que vous soyez mieux préparés aux affrontements qui vous attendent. Age of Empires II: Definitive Edition continue à gagner en popularité, mais nous souhaitons également créer un environnement accueillant pour celles et ceux qui découvriraient le jeu et être plus transparents quant aux différents rééquilibrages dans les informations présentées pour chaque civilisation. N’hésitez pas à sortir des sentiers battus !

Mais ce n’est pas tout : nous avons complètement modifié l’interface du menu principal ! Age of Empires II: Definitive Edition a toujours regorgé d’options et de contenu, mais nous avons compris qu’il pouvait être difficile de naviguer dans l’étendue de ce qu’offre le titre. Entre le contenu relatif à la campagne, les parties classiques, classées ou non, les missions Art de la Guerre, l’Éditeur et autres… on ne savait même plus par où commencer ! La nouvelle interface simplifie tous les aspects de la navigation et vous permet de trouver plus facilement le contenu qui vous intéresse, mais ce n’est que le début, d’autres mises à jour arriveront dans les mois qui viennent.

Enfin, nous avons également mis à jour l’interface pour les invitations de groupe, afin qu’il soit plus facile que jamais de jouer avec vos amis.