Age of Empires II: Definitive Edition, date et trailer pour Return to Rome, l'extension qui fait revivre le contenu de Age of Empires

Même si Age of Empires IV est désormais disponible, Age of Empires II: Definitive Edition continue d'avoir droit à des extensions. La dernière a été confirmée lors d'un live plus tôt ce mois-ci et a droit à sa première bande-annonce : elle s'appelle Return to Rome et proposera du contenu assez spécial.

Ce DLC nous permettra en effet de retrouver le contenu d'Age of Empires premier du nom (déjà remastérisé dans Age of Empires: Definitive Edition) dans Age of Empires II: Definitive Edition, avec donc les graphismes et mécaniques de la suite. Nous aurons ainsi accès aux civilisations de l'original, mais aussi à la civilisation inédite des Lạc Việt, à 3 campagnes mettant en vedette des conquérants, des bâtisseurs d’empire et des tacticiens, un mode exclusif appelé D3 et la possibilité de combattre n'importe où avec les Romains.

La date de sortie de Return to Rome est d'ores et déjà calée au 16 mai 2023 sur PC. Age of Empires II: Definitive Edition est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.

