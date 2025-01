Stronghold Crusader : l'excellent concurrent d'Age of Empires de retour

Tout le monde connaît la saga des Age of Empires, des jeux de stratégie en temps réel qui ont passionné les joueurs PC pendant de longues années. Mais, à l'époque, il y avait évidemment pas mal de concurrence, certains noms sont très connus (Total War, StarCraft, Warcraft), d'autres un peu moins. En 2001, Firefly Studios sortait Stronghold, un RTS médiéval, qui a eu droit à une version améliorée et se déroulant en Arabie l'année suivante. C'est ce titre qui refait parler de lui aujourd'hui.

Après Stronghold: Definitive Edition en 2023, Firefly Studios dévoile désormais Stronghold Crusader: Definitive Edition, attendu exclusivement sur PC cet été. Un opus qui proposera lui aussi son lot de nouveautés et d'améliorations, voici tout ce qu'il faut savoir :

Retournez à l'époque des légendaires croisades en Terre sainte dans cette édition définitive étendue du célèbre jeu Stronghold Crusader ! Des escarmouches historiques au cœur du désert vous attendent dans un nouveau gameplay aux graphismes retravaillés. Les éléments visuels, la musique, les doubleurs, le compositeur et les développeurs du premier jeu sont de retour dans cette nouvelle version fidèle à l'originale.

CONQUÉREZ LE DÉSERT





Stronghold Crusader: Definitive Edition offre une version étendue du jeu d'origine, avec 8 nouvelles unités jouables, 4 nouveaux seigneurs contrôlés par l'IA à affronter, et plusieurs campagnes supplémentaires. Jouez en solo dans 2 nouvelles campagnes historiques et 4 séries d'escarmouches Sables du temps, ou collaborez à deux dans une campagne coopérative inédite !

Découvrez aussi le mode escarmouche, auquel nous avons ajouté des éléments demandés par les joueurs tels que des cartes plus grandes, des options de personnalisation et diverses améliorations fonctionnelles. Cette édition définitive, qui contient notamment des campagnes, des personnages et des soldats inédits, vous mettra à l'épreuve et vous permettra de vous réapproprier le jeu avec de nouveaux graphismes isométriques fidèles à l'original !

Avec 20 seigneurs redoutables contrôlés par l'IA, une campagne coopérative inédite à découvrir à deux et de majestueuses citadelles désertiques, Stronghold Crusader: Definitive Edition est une version retravaillée du jeu de stratégie classique en temps réel qui permettra aux joueurs débutants et confirmés de jouer à leur manière.

REVIVEZ DES BATAILLES HISTORIQUES





Revivez la confrontation entre Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, et le sultan Saladin, chef du monde islamique et fondateur de la dynastie des Ayyoubides. Commandez des croisés aguerris à travers les impitoyables sables arabes, ou incarnez Saladin et prenez la tête d'une armée venue des quatre coins du Moyen-Orient pour repousser les envahisseurs fanatiques.

Revêtez votre armure de Templier et plongez au cœur des guerres ayant forgé le monde durant un millénaire, dans les campagnes des trois premières croisades et les conflits internes des États croisés. Combattez dans les batailles épiques de Nicée et d'Héraclée et revivez les sièges de Jérusalem et d'Antioche, avec de nouveaux graphismes détaillés et une bande originale remastérisée par le compositeur légendaire de la franchise.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS