Tower of Fantasy : le concurrent de Genshin Impact se lance en vidéo

miHoYo cartone avec sa série Honkai et surtout Genshin Impact, un Action-RPG qui rencontre un énorme succès dans le monde entier. Visiblement, Hotta Studio veut lui aussi sa part du gâteau sans trop se creuser la tête et lance Tower of Fantasy, un jeu de rôle et d'action qui a énormément de points communs avec le titre de miHoYo.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce de lancement, Tower of Fantasy est un jeu à la troisième personne nous plongeant dans un monde ouvert avec la possibilité de se déplacer en planant ou grâce à des montures. Le titre nous emmène sur Aida, une planète lointaine qui sert de refuge à l'humanité depuis une catastrophe environnementale. Un univers post-apocalyptique futuriste fortement inspiré des anime, dont Evangelion, qui propose une création du personnage, diverses missions et des combats dynamiques, sans oublier l'accent mis sur le multijoueur coopératif.

Tower of Fantasy débarque donc dans le monde entier dès aujourd'hui, le jeu a enregistré plus de quatre millions de préinscriptions et les joueurs peuvent profiter de récompenses et de cadeaux comme des tirages gratuits, un sélecteur SSR, une relique SSR et des éléments cosmétiques limités. Le titre est disponible en free-to-play sur PC, iOS et Android. Sur ordinateur, il faut passer par le client dédié, des versions Steam et Epic Games Store arriveront dans les prochains mois. Vous pouvez retrouver des smarphones sur Amazon.