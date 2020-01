Genshin Impact : l'Action-RPG chinois annoncé sur Switch, Breath of the Wild n'a qu'à bien se tenir

L'été dernier, le studio miHoYo basé à Shanghai annonçait sur PC, iOS et Android un Action-RPG prometteur, rappelant à bien des égards The Legend of Zelda: Breath of the Wild et nommé Genshin Impact. Une version PS4 avait par la suite été officialisée et du gameplay dévoilé pour en prendre plein la vue. Bonne nouvelle, une plateforme supplémentaire vient aujourd'hui s'ajouter à la liste, la Switch de Nintendo.

À l'occasion de cette annonce, nous avons donc droit à une courte bande-annonce inédite avec notamment un plan d'ensemble enchanteur sur l'une des régions du monde de Teyvat. Celle-ci est à l'honneur d'une deuxième vidéo mise en ligne par la même occasion et se nomme la Terre Mystique aux Mille Rochers.

Si vous vous dirigez vers le sud à partir de Mondstadt, vous atteindrez la cité de Liyue au bord de la mer. Elle est connue pour posséder le plus grand port commercial des sept Cités-États de Teyvat. Encore aujourd'hui, la présence des Adeptes peut être ressentie dans les environs. D'après les croyances des habitants de Liyue, ces gardiens divins seraient des descendants de l'Archon Géo, le « Souverain de la Roche ».

Pour rappel, voici ce que proposera Genshin Impact dans les grandes lignes :

Genshin Impact est un jeu d'action en monde ouvert qui se déroule sur le continent fantastique de Teyvat. Explorez librement son monde dynamique dans le cadre d'une intrigue captivante et à travers des combats basés sur les sept éléments, en incarnant un voyageur ou une voyageuse à la recherche de sa famille en compagnie de Paimon. Visitez les nombreux paysages, peuples et donjons qui n'attendent que vous ! Enfin, triomphez des adversaires les plus coriaces et résolvez les énigmes les plus ardues grâce à l'aide des quatre membres de votre équipe que vous pourrez choisir parmi un large éventail de personnages.

Toujours pas de date de sortie, mais il est à noter que la mention de l'année 2020 n'est plus présente, il faudra donc peut-être patienter encore un moment avant de découvrir la version finale de Genshin Impact.

