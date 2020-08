Genshin Impact : une période de sortie sur PS4 accompagnée d'un trailer explosif pour le l'Action-RPG

Dernièrement, le jeu de rôle de miHoYo, Genshin Impact, a eu droit à une dernière bêta fermée sur PS4, PC et mobiles, et le compte Twitter officiel a même annoncé que son lancement se ferait sur ces dernières plateformes avant le mois d'octobre. Il a refait une apparition lors du State of Play de ce jeudi 6 août avec une bonne nouvelle pour les joueurs PlayStation, le tout accompagné d'une excitante bande-annonce.

Ainsi, Genshin Impact sera lancé sur PS4 cet automne et permettra de prendre le contrôle de plus d'une vingtaine de personnages au sein de notre équipe de 4 membres, afin de parcourir le monde de Teyvat. Les combats feront intervenir de nombreux éléments et des reliques nommées Visions, avec la possibilité de modifier la composition de notre team en plein affrontement pour prendre l'avantage, comme indiqué dans un article du PlayStation Blog. Et si vous n'aimez pas jouer seul, 3 autres joueurs bien réels pourront se joindre à vous, avec du cross-play entre PS4, PC, iOS et Android.

Genshin Impact avait également été annoncé sur Switch, bien que cette version n'ait pas refait parler d'elle depuis.