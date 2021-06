Genshin Impact : l'Action-RPG free-to-play bientôt disponible sur l'Epic Games Store

Le succès de Genshin Impact n'est plus à prouver et, depuis son lancement il y a de cela huit bons mois désormais, l'Action-RPG développé par miHoYo s'est également invité sur PS5 en plus de ses versions pour PS4, PC, iOS et Android. La Switch est quant à elle toujours aux abonnés absents, mais ce n'est pas le sujet du jour. En effet, sur ordinateurs, le jeu n'était jusqu'à présent téléchargeable que depuis le site officiel, mais ce sera bientôt de l'histoire ancienne puisqu'il va débarquer sur l'Epic Games Store.

À l'instar du lancement de la version PS5 coïncidant avec la sortie de la mise à jour 1.5, celle destinée à l'EGS sera disponible à compter du 9 juin à 6h00, soit à l'arrivée de la 1.6, Odyssée estivale dans les îles. miHoYo a prévu un petit code pour l'occasion, « GenshinEpic », qui donnera accès à des récompenses à compter de cette date. Le multijoueur bénéficiera lui aussi du cross-play avec toutes les autres plateformes, tandis que le cross-save sera effectif avec les mobiles et la version PC déjà disponible.

« Lors du développement de Genshin Impact, une de nos priorités était de rendre le jeu disponible sur un large éventail de plateformes, de façon à ce que les joueurs puissent choisir de jouer seuls ou avec des amis, peu importe la manière dont ils le souhaitent », a déclaré Forrest Liu, président de miHoYo. « L'Epic Games Store est un expert du jeu sur PC, et nous sommes honorés d'avoir l'opportunité de travailler avec eux pour proposer Genshin Impact à une large communauté de joueur à travers le monde. »

Si vous êtes intéressés, la page du jeu est d'ores et déjà en ligne, vous pouvez donc l'ajouter à votre liste de souhaits. L'album Vortex of Legends de Genshin Impact et sinon en vente sur Amazon.