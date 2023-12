F1 23 : d'énormes chiffres pour conclure la saison 2023

La saison 2023 de Formule 1 n'a pas laissé place au suspens, Max Verstappen a remporté son troisième titre de Champion du monde des pilotes, tandis que Red Bull Racing a obtenu son sixième trophée du Champion du monde des constructeurs. Heureusement, les joueurs ont pu s'amuser dans F1 23, le jeu vidéo officiel d'EA Games et Codemasters.

Les studios publient cette semaine une infographie pour faire le bilan de la saison 2023 dans F1 23, les joueurs ont participé à 73 millions de courses, effectués un milliard de tours et parcourus 5,25 milliards de kilomètres. Du côté des pilotes, Max Verstappen est évidemment celui le plus sélectionné, suivi par le septuple Champion du monde Lewis Hamilton et Charles Leclerc, le malchanceux de chez Ferrari. Même chose chez les écuries, Red Bull est la plus choisie, suivie par Mecredes et la Scuderia du cheval cabré.

Plus intéressant, les joueurs préfèrent rouler sur les circuits de Bahreïn, Melbourne et d'Autriche. Le drapeau rouge, fonctionnalité réintroduite dans F1 23, a été agité plus de 4,5 millions de fois et 900 000 Défis Pro ont été remportés, demandant pour rappel de battre les chronos de véritables pilotes. Lee Mather, senior creative director chez Codemasters, commente :

Les performances exceptionnelles de Max Verstappen et la domination de Red Bull sur la piste ont marqué la saison 2023. Il est très intéressant de voir comment cela s'est également reflété dans le jeu à travers les choix des joueurs. C'est extrêmement gratifiant de voir l'implication considérable des joueurs dans F1 23 et de constater à quel point les nouvelles fonctionnalités telles que les drapeaux rouges et les Défis Pro ont été bien accueillies. Nous sommes impatients de vivre une nouvelle année de compétition à pleine vitesse et d'offrir des expériences encore plus passionnantes à nos joueurs dans le monde entier.

F1 23 est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le retrouver à partir de 39,90 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

