F1 23 : retour du mode Point de Rupture, améliorations, date de sortie et bande-annonce

En début de semaine, EA Games et Codemasters dévoilaient les jaquettes des éditions Standard et Champions de F1 23, qui avait été officialisé il y a deux mois. Mais les studios nous avaient surtout donné rendez-vous ce soir pour découvrir la première bande-annonce de leur jeu de course, à admirer juste ici :

Les développeurs ne se sont pas contentés d'une simple vidéo, nous avons droit aux premières informations sur ce F1 23, qui marquera le retour du mode Point de Rupture, abandonné l'année dernière et permettant de suivre un vrai scénario dans le monde de la Formule 1. Nous retrouverons Aiden Jackson et Devon Butler, qui seront cette fois coéquipiers dans la même écurie, Konnersport Racing Team. Celle-ci va devoir se hisser jusqu'aux sommets face aux autres équipes existantes, mais bien évidemment, les rivalités vont rapidement prendre le dessus pendant la saison ! Bien sûr, les studios ont également travaillé sur le gameplay, notamment sur la maniabilité, la physique, des voitures, la technologie Precision Drive pour une meilleure prise en main à la manette, et enfin l'arrivée des drapeaux rouges pendant la course. Les développeurs détaillent :

La maniabilité de F1 23 a été améliorée par rapport à la saison dernière, ce qui permet une conduite plus prévisible. La nouvelle physique des véhicules donne également aux voitures une meilleure traction lors du freinage, de l'accélération et des virages. En intégrant les retours d’une véritable écurie de F1, un meilleur équilibre entre l'aérodynamisme et l'adhérence des pneus donne des sensations plus réalistes. Les améliorations apportées au couple et à l'inertie du moteur apportent également un contrôle de l'accélérateur plus authentique et offrent un meilleur niveau de connexion avec la voiture. Parallèlement à ces améliorations, la technologie Precision Drive offrira aux joueurs utilisant une manette plus de contrôle et de confiance dans les moments cruciaux.

Suite aux retours de la communauté, la course de 35 % fera son apparition, offrant un compromis parfait entre les options de course courte et longue. De plus, les drapeaux rouges ajoutent un nouvel élément stratégique à F1 23, la capacité à réagir rapidement permettant de changer l'issue d'une course, pour le meilleur et pour le pire. Outre le calendrier complet de la saison 2023, qui s'étend à Las Vegas et à Lusail, le jeu propose également trois circuits historiques, avec le Paul Ricard (France), Shanghai (Chine) et Portimão (Portugal), tous confirmés pour le lancement.

L'introduction du hub F1 World offre une expérience nouvelle avec un contenu directement inspiré du calendrier du monde réel. En permettant aux joueurs de découvrir le monde complexe de la Formule 1, F1 World rassemble plusieurs modes de jeu, dont le contre-la-montre et le Grand Prix et propose une nouvelle façon de jouer. Le nouveau système de progression permet aux joueurs de monter en niveau en relevant des défis pour débloquer des améliorations de voiture, de nouvelles livrées, des combinaisons de course et des casques. Un nouveau système d'évaluation de la sécurité relie le mode en ligne et le mode hors ligne, ce qui encourage les pilotes à conduire leurs voitures de manière prudente. Ce système permet également de regrouper plus efficacement les pilotes partageant la même vision afin d'améliorer les courses en ligne.