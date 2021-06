F1 2021 : premier trailer de gameplay pour les nouveautés et le mode scénarisé Point de Rupture

Le temps passe vite, et c'est déjà le mois prochain que F1 2021 va débouler dans nos consoles, devenant au passage le premier épisode next-gen de la série. Son contenu et ses nouveautés ont déjà largement été détaillés, avec un mode scénarisé Point de Rupture, un mode Début Saison Réelle, un mode Carrière en coopération et plus encore. Mais ce n'est que cette semaine qu'une bande-annonce vient mettre tout cela en scène.

Nous avons là notre premier aperçu de la nouvelle aventure narrative sur trois saisons, qui nous demandera d'intégrer une écurie parmi 5 proposées afin de passer de la F2 au sommet de la F1, entre courses sous tension et cinématiques dramatiques, et même des retrouvailles avec Devon Butler, le rival de F1 2019.

« F1 2021 constitue un tour de force et offre une proposition à chaque type de fan de course », a déclaré Lee Mather, Directeur de la franchise chez Codemasters. « Le Features trailer donne un aperçu de toutes les innovations passionnantes qui attendent nos joueurs. Qu'ils veuillent vivre leur histoire de F1 dans Point de Rupture ou s'affronter avec et contre des amis, F1 2021 est à couper le souffle, l'ultime expérience de course de nouvelle génération. »

La date de sortie de F1 2021 est calée au 16 juillet 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 54,99 € sur Amazon.fr.

