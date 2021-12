TGA 2021 : ARC Raiders, premier trailer de gameplay surprenant pour l'original TPS en free-to-play de l'ancien directeur des Battlefield

Quand Patrick Söderlund a quitté DICE, les amoureux de Battlefield attendaient de savoir ce qu'allait faire l'ancien directeur emblématique de l'équipe suédoise. Et quand il a révélé qu'il fondait Embark Studios pour dévoiler un jeu de de tir coopératif en free-to-play dans un univers de science-fiction, beaucoup d'esgourdes se sont dressées.



Mais ce n'est bien que lors des Game Awards 2021 que nous avons découvert ce projet teasé depuis des années, et encore en début de semaine avec la révélation de son titre définitif : ARC Raiders. Le TPS coopératif nous opposera à l'ARC, une menace robotique extraterrestre nous forçant à nous unir et à résister face à l'envahisseur. De nombreux outils et gadgets et des armes variées seront là pour nous aider, pour des affrontements dans des espaces ouverts qui veulent proposer une dynamique différente de la concurrence. Une belle promesse sur le papier, que nous découvrirons sur PC via Steam et l'Epic Games Store à une date encore inconnue.

Engagez-vous.

ARC Raiders est un jeu de tir à la troisième personne dans lequel vous devrez résister en équipe aux attaques d'ARC, une menace robotique venue tout droit de l'espace. Vous incarnez l'un des Raiders, un groupe de combattants de la résistance. À l'aide d'un système d'alarme improvisé, vous devrez défendre votre territoire face à une menace venue d'ailleurs. Mystérieux et sans pitié, ARC ne manque pas de répondant. Sa réponse à la résistance est simple : une destruction exponentielle. Résistez.

En tant que Raider, vous savez pertinemment que pour terrasser l’ARC, viser et tirer ne suffit pas. Qui plus est, une seule personne essayant de jouer les héros n’aura aucune chance. Lorsque l’ARC rôde dans les parages, les loups solitaires ne font pas de vieux os. Face à un ennemi supérieur, nous devons croire en un concept qui transcende notre propre force, un concept résolument humain. Parce que l’union fait la force. Parce que si nous sommes tous ensemble face à un échec apparemment inévitable, l’improbable pourra devenir notre lueur d’espoir la plus éclatante. Alors, soyez fin prêts et établissez une stratégie, car parfois, on ne peut pas faire autrement que d’improviser. Plongez au cœur des hostilités dans un monde free-to-play.

Sillonnez les vestiges du passé. Maniez outils et gadgets pour défaire l'ennemi. Adaptez vos stratégies selon votre environnement et vos atouts. Si vous coopérez, peut-être que les étoiles, ces vestiges oubliés, deviendront un jour un phare porteur d'espoir. Réimaginez le jeu de tir à la troisième personne : choisir les bonnes munitions pour votre arme ne suffira plus. Plongez au cœur de l'action dans des combats mêlant créativité et réactivité. Réimaginez la coopération : des ennemis robotiques sont à vos trousses. Combattez, esquivez et accordez-vous en équipe pour en venir à bout.

Si vous aimez le travail de Patrick Söderlund, vous pouvez vous procurer Battlefield 1 pour 10,69 € sur Amazon.fr.