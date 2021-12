TGA 2021 : Evil West, premier trailer de gameplay musclé pour le jeu d'action dans un Far West fantastique

Focus Home Interactive et Flying Wild Hog, créateur des Shadow Warrior, avaient suscité l'intérêt en dévoilant Evil West avec une cinématique aux Game Awards 2020. Mais il y a de fortes chances que la bande-annonce de gameplay diffusée lors de l'édition 2021 marque encore plus les esprits.

Le titre était présent au pré-show avec un trailer musclé, montrant des combats dynamiques dans le Far West face à des créatures démoniaques.

Prenez une bonne dose d’adrénaline et faites parler la poudre dans ce nouveau trailer mettant en scène des combats dynamiques et viscéraux à la troisième personne. Enchaînez les combos brutaux grâce à votre gantelet électrique et terrassez les abominations qui oseront se dresser contre vous tout au long d’une aventure haletante en explorant un Far West démoniaque. Affrontez des monstres colossaux, des créatures mortelles et d’anciens vampires et réduisez-les en morceaux lors d’affrontements spectaculaires.