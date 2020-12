Evil West : un jeu d'action au Far West avec des monstres dévoilé en vidéo et images

Focus Home Interactive et Flying Wild Hog, déjà bien connu pour les récents Shadow Warrior, viennent de dévoiler lors des Game Awards 2020 Evil West, un jeu d'action jouable en solo ou en coopération qui nous emmènera dans l'Ouest américain pour affronter des hordes de créatures démoniaques avec des armes traditionnelles, mais aussi un gantelet électrique multifonction. Place à une première bande-annonce :

Et voici la présentation d'Evil West :

Une sombre menace consume l’Ouest américain. Vous êtes l’un des derniers agents d’une organisation secrète de chasseurs de vampires, ultime protecteur de l’humanité face aux horreurs qui émergent des ténèbres. Devenez un véritable super-héros du Far West, éradiquez la menace et sauvez l’Amérique ! Dans des combats viscéraux, déchaînez les enfers avec vos armes à feu, votre gantelet électrique et vos gadgets de pointe. En loup solitaire ou en coop, chassez et éradiquez avec style des monstruosités assoiffées de sang. Améliorez vos armes et équipements, débloquez de nouvelles capacités et forgez votre propre style de jeu pour éliminer les hordes démoniaques et devenir le chasseur de montres ultime ! Combattez seul ou avec un ami dans des combats explosifs.

Des mythes et légendes revisités dans une campagne narrative à la sauce Far West.

Améliorez vos capacités, armes et équipement de chasseur de monstres.

Défendez l’humanité contre les vampires et sauvez l’Amérique !

Evil West est attendu en 2021 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X et S, PS4 et Xbox One, la page Steam du jeu est déjà en ligne.