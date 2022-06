Evil West : la date de sortie du TPS fantastique au Far West officialisée par un trailer bourrin

C'est aux Game Awards 2020 que nous avions découvert Evil West, un jeu d'action dans un Far West fantastique par Flying Wild Hog, créateur des Shadow Warrior. Et c'est lors de l'édition 2021 que nous avions pu apprécier la première bande-annonce de gameplay, qui dévoilait un système de jeu nerveux et musclé.

Focus Entertainment n'attendra pourtant pas le Summer Game Fest Live! de ce jeudi, lui aussi animé par Geoff Keighley, pour refaire parler du projet qu'il édite. Il vient de diffuser un trailer entre cinématique et gameplay nous faisant replonger dans l'univers si particulier du titre. Et surtout, la bande-annonce fixe la date de sortie de ce Evil West : il verra le jour le 20 septembre 2022, sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S.

