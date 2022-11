Evil West : les vampires envahissent le Far West dans la bande-annonce de lancement

Dévoilé il y a près de deux ans maintenant, et suite à un petit report, voici que débarque aujourd'hui Evil West sur ordinateurs et consoles de salon. Un jeu de tir et d'action à la troisième personne édité par Focus Entertainment et développé par Flying Wild Hog (Shadow Warrior), qui s'offre une bande-annonce de lancement :

Evil West nous plonge dans l'Ouest américain, envahi par des vampires. Le joueur incarne un agent d'une organisation secrète traquant ces suceurs de sang grâce à des armes à feu, mais surtout à l'aide de gadgets et d'un gantelet électrique. Le titre est jouable en solo comme en coopération, avec la possibilité d'améliorer son équipement et de débloquer de nouvelles capacités pour réduire les vampires en poussière.

Evil West est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le retrouver à 44,99 € sur Gamesplanet.