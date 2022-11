Evil West et Danny Trejo se moquent des free-to-play avec une nouvelle bande-annonce

Après un report de quelques semaines, Evil West arrivera la semaine prochaine sur ordinateurs et consoles de salon. Le titre de Flying Wild Hog et Focus Entertainment mettra en scène un cowboy affrontant des vampires dans le Far West, un jeu qui fera donc la part belle à l'action.

Et pour rappeler cela, les studios partagent aujourd'hui une nouvelle bande-annonce d'Evil West, avec Danny Trejo. L'acteur américain, connu pour ses rôles de méchants Mexicains, se retrouve ici coincé entre deux agents du marketing l'incitant à faire la promotion d'un jeu imaginaire, de type free-to-play ou gatcha. Ce qui n'est évidemment pas au goût de Danny « Machete » Trejo, qui veut juste de l'action, et ça tombe bien, Evil West est là pour ça.

La date de sortie d'Evil West est fixée au 22 novembre 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 44,99 € sur Gamesplanet.