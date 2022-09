Evil West : 12 minutes de gameplay tout feu tout flamme pour le TPS avec un cowboy et des vampires

Nous n'aurions dû être plus qu'à quelques jours de la sortie d'Evil West, mais comme vous le savez sûrement, son lancement a été repoussé de 2 mois pour permettre à Flying Wild Hog de terminer sereinement son développement. La promotion ne s'arrête pas pour autant et, après avoir présenté une vidéo de 10 minutes, Focus Home Interactive dévoile cette fois 12 minutes de gameplay d'un niveau inédit.



Entre cinématiques, amélioration de notre arsenal, séquence de combat enflammée et utilisation de compétences et d'armes variées, nous avons là encore un bel aperçu de ce TPS dans un univers entre western et fantasy.

Découvrez un mix improbable de cow-boys et de démons dans un univers Far West gothique et horrifique où se trament d'affreux complots vampiriques. Dans cet univers, la fine gâchette Jesse Rentier et l'Institut Rentier, l'organisation dédiée à la traque et l'extermination des vampires, jouent un rôle central. Plongez dans le feu de l'action alors que l'Institut Rentier traverse une crise majeure ! Combattez des hordes de monstres assoiffés de sang dans un bâtiment en flammes, à l'aide de votre bon vieux fusil et de la technologie de pointe de l'Institut Rentier dans un mélange explosif de tir et de combat au corps à corps. La menace vampirique frappe fort et il vous revient de l'éradiquer dès le 22 novembre !

Si vous êtes convaincus, la date de sortie de Evil West est calée au 22 novembre 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 59,99 € sur Amazon.fr.