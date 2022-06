Evil West : 10 minutes de pur gameplay pour le TPS entre western et fantasy, de quoi se faire un avis

Les adeptes de TPS nerveux ont déjà Evil West dans le viseur. Il faut dire que ses bandes-annonces de gameplay énergiques mêlant un univers western fantasy à des mécaniques de combat musclées, idéales pour se défouler, avaient de quoi donner envie d'en voir plus. Mais in-game, à quoi ressemble le jeu de Focus et Flying Wild Hog ?

Nous avons enfin la réponse à l'occasion d'une vidéo de jeu de près de 10 minutes, compilant plusieurs extraits de l'aventure. Nous avons droit à l'assaut d'une maison abandonnée au milieu du désert, l'exploration de tréfonds sombres et infestés de démons, un aperçu de l'amélioration des armes et compétences, un combat contre un boss bien énervé, une visite de forêt qui se désépaissira à la chaleur de notre lance-flammes, et encore plus de scènes de castagnes variées et explosives. Rien qui ne devrait révolutionner le genre en vue, mais l'ambiance et la puissance auront peut-être de quoi plaire à certains.

Pour les curieux, la date de sortie d'Evil West est fixée au 20 septembre 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 61,78 € sur Amazon.fr.

