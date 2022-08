Evil West fait comme les grands, sa date de sortie est aussi repoussée

Sans être le projet le plus attendu de l'année, le TPS dans un Far Ouest infernal Evil West aurait pu être l'une des belles surprises de la rentrée. Mais comme beaucoup de ses congénères, il ne va pas échapper à la malédiction du report de la date de sortie, comme viennent de le confirmer Flying Wild Hog et Focus Home Interactive.

Mettez à jour vos calendriers, Evil West ne sortira plus le 20 septembre, mais le 22 novembre 2022, toujours sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. Ce décalage du lancement a été justifié par l'envie de fignoler l'expérience afin qu'elle atteigne les espérances des développeurs et joueurs dès le jour J, et c'est tout ce que nous lui souhaitons.

Chers joueurs, Tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour votre soutien continu et votre patience envers Evil West . Nous sommes submergés par l'incroyable accueil que le jeu a reçu jusqu'à présent suite à nos bandes-annonces et à la démo que certains d'entre vous ont essayée à la PAX East. Nous travaillons de notre mieux pour réaliser notre vision d'Evil West et pour répondre à vos attentes. Evil West sort sur cinq plateformes, dont plusieurs générations de consoles. Donner plus de finition à notre jeu est crucial pour offrir à nos joueurs des souvenirs non seulement bons, mais aussi durables. C'est quelque chose que nous avons toujours visé. Pour garantir que le jeu atteigne son plein potentiel, nous avons pris la décision de reporter le lancement mondial d' Evil West au 22 novembre 2022. Nous comprenons que les retards de jeu peuvent être frustrants, mais c'est une étape nécessaire pour offrir la meilleure expérience à tous. Merci encore pour votre formidable soutien et votre dévouement. Cela nous fait avancer et nous pousse à créer l'aventure western la plus étrange et la plus folle pour vous tous.

