Evil West : du gameplay et une Signature Edition ultra limitée dévoilés

Dans quelques semaines arrivera enfin Evil West, un jeu d'action au Far West avec un cowboy affrontant des vampires. Le titre est développé par Flying Wild Hog (Hard Reset, Shadow Warrior) et édité par Focus Entertainment, qui dévoilent aujourd'hui une nouvelle bande-annonce :

Les studios se concentrent cette fois sur le gameplay, résumant en quelques minutes les mécaniques que pourront découvrir les joueurs dans Evil West. Le titre met en scène Jesse Rentier, chasseur de vampires et membre d'une organisation secrète traquant des monstres. Pour cela, il sera aidé de nouveaux agents à recruter et il faudra aussi enquêter sur un complot menaçant l'Institut Rentier dirigé par son père. Heureusement, Jesse est équipé d'armes à feu classiques et d'armes à la pointe de la technologie comme un Gantelet Électrique.

Si Evil West vous intéresse, Focus Entertainment a pensé aux collectionneurs et propose en exclusivité sur sa boutique une Signature Edition limitée à 50 exemplaires seulement. Elle comprend le jeu, une jaquette exclusive, un pack d'apparences DLC Wild Wild East, mais aussi un cadre numéroté en bois laminé arborant un artwork exclusif dessiné par Gabz et son certificat d'authenticité. Vous pouvez sinon précommander Evil West en version standard à 44,99 € sur Gamesplanet, sa date de sortie est fixée au 22 novembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.