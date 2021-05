F1 2021 : 7 pilotes de légende aux statistiques incroyables exclusifs à l'édition Deluxe, la jaquette dévoilée

Même si Electronic Arts n'aura pas beaucoup d'influence sur sa direction, F1 2021 sera bien le premier épisode de la série de Codemasters depuis son rachat. Mode scénarisé Point de rupture, Carrière à 2 joueurs, possibilité de démarrer la saison en fonction du classement réel, et d'autres nouveautés qu'il nous tarde de découvrir nous attendent. Mais avant d'en dire plus, les développeurs nous parlent de l'édition Deluxe, exclusivement vendue au format numérique à partir de 74,99 €.

Elle inclut également de nombreux objets de personnalisation, 18 000 PitCoin, un pack d'objets inspirés des stars fictives de Point de Rupture et 3 jours d'accès en avance, ainsi que 7 pilotes de légende exclusifs pour le mode Mon Écurie. Codemasters le précise aujourd'hui, l'aventure nous mettant dans la peau d'un pilote-directeur nous fera en effet croiser Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Jenson Button, Nico Rosberg, David Coulthard ou encore Felipe Massa ! Ces pilotes retraités ou regrettés pourront être recrutés seulement si nous pouvons répondre à leurs attentes et exigences salariales, et seulement par les acquéreurs de l'édition Deluxe, mais leurs notes et points de statistiques ont de quoi faire rêver.

Pilotes emblématiques Michael Schumacher D'après les statistiques, Michael Schumacher était le meilleur pilote de F1 de tous les temps jusqu'à la saison 2020. La saison dernière, Lewis Hamilton a en effet réussi l'exploit d'égaler son impressionnant palmarès (91 victoires en 308 courses et sept fois champion du monde). Spécialement recruté par Ferrari pour mener l'équipe à la victoire, Michael y a signé ses plus grands succès, remportant notamment cinq titres consécutifs lors des saisons 2000 à 2004. Ayrton Senna Ayrton Senna est sans aucun doute l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Prodige du karting et des courses en monoplace, il a commencé sa carrière en F1 en 1984 chez Toleman-Hart, où il a marqué des points dès sa première saison. Au volant de sa McLaren, il a décroché au total trois titres mondiaux, 41 victoires et 65 pole positions, dont un inoubliable tour de piste à Monaco en 1988. Alain Prost Alain Prost était surnommé « le Professeur » en raison de son style de pilotage stratégique et intellectuel. Après ses débuts chez McLaren en 1980, il a réalisé une carrière exceptionnelle. Son palmarès parle de lui-même : 51 victoires, 41 meilleurs tours et quatre titres de champion de monde. Il a décroché son premier titre mondial dès sa deuxième saison chez McLaren en 1984, puis de nouveau en 1986 et 1989, sur fond d'une féroce rivalité interne avec Ayrton Senna. C'est au volant d'une Williams, juste avant de prendre sa retraite, qu'il obtiendra son quatrième et dernier titre en 1993. Jenson Button Plus jeune pilote de F1 de tous les temps à ses débuts en carrière chez Williams en 2000, Jenson Button a par la suite remporté 15 victoires, signé 8 pole positions et décroché un titre mondial en 2009 lors de l'unique saison de Brawn GP en Formule 1. Button passa ensuite chez McLaren en 2010, où il fût associé au tout jeune Lewis Hamilton. Nico Rosberg Fils du champion du monde 1982 Keke Rosberg, Nico a signé ses débuts en Formule 1 chez Williams en 2006. Il est passé chez Mercedes en 2010 pour faire équipe avec Michael Schumacher, puis Lewis Hamilton à partir de 2013. En 2016, il a décroché le titre de champion du monde devant son coéquipier Lewis Hamilton en remportant neuf des 21 courses de la saison. David Coulthard Détenteur de l'un des plus beaux palmarès britanniques en F1, David Coulthard, aussi surnommé « DC », a passé 15 saisons en Formule 1 avant de prendre sa retraite en 2008. Au cours de sa longue carrière, il a obtenu 13 victoires et 62 podiums, terminant même deuxième du championnat du monde 2001 derrière Michael Schumacher. Felipe Massa Après ses débuts en 2002 au volant d'une Sauber, Felipe Massa a remporté 11 courses, obtenu 41 podiums et terminé deuxième de la saison 2008, avec un seul point de retard sur le champion Lewis Hamilton. Massa a signé sa première victoire en F1 lors du Grand Prix de Turquie 2006 et démontré son exceptionnelle science du dépassement tout au long de la saison, comme en témoigne sa superbe victoire au Grand Prix du Brésil.

Et au passage, pour les adeptes du format physique, la jaquette officielle a été présentée. Pas de version localisée avec des stars du coin prévues, Max Verstappen, Lewis Hamilton et Charles Leclerc trôneront sur toutes les pochettes à l'international.

Pour les intéressés, il donc falloir banquer. Vous avez le temps pour vous décider : la date de sortie de F1 2021 est fixée au 16 juillet 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC.