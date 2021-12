TGA 2021 : Homeworld 3, premier trailer de gameplay et période de sortie pour le jeu de stratégie futuriste

Source: The Game Awards 2021

Blackbird Interactive avait annoncé Homeworld 3 et Homeworld Mobile en même temps en 2019, et si le projet sur iOS et Android est disponible en bêta dans quelques régions depuis cet été, nous n'avions pas eu de nouvelles du prochain épisode canonique. Elles sont enfin arrivées à l'occasion des Game Awards 2021.

Un premier trailer de gameplay est venu nous en dire plus sur les mécaniques et les modes de l'expérience, parfaitement résumés ci-dessous. Et la période de sortie a surtout été fixée au quatrième trimestre 2022, ce qui nous laisse le temps d'en apprendre plus au sujet de Homeworld 3.

Commandez votre flotte en ligne Tactique, magnifique et tout à fait unique, le jeu de science-fiction de STR élu meilleur jeu de l'année fait son grand retour avec Homeworld 3. Prenez le commandement de votre flotte dans un univers éblouissant et entièrement en 3D, tout en suivant un scénario primé se déroulant à échelle galactique. Combat La liberté stratégique vous appartient. De massifs vagabonds de l'espace, appelés mégalithes, introduisent les terrains en 3D dans l'espace de combat classique de Homeworld. Utilisez les ruines d'une ancienne civilisation pour faire tomber vos adversaires dans une embuscade ou pour dissimuler votre flotte aux yeux de puissants ennemis. Des forteresses regorgeant de tourelles menaçantes invitent vos vaisseaux d'attaque à s'aventurer dans de dangereuses tranchées derrière les lignes ennemies. Mais tout n'est pas sous votre contrôle. De dangereux phénomènes spatiaux tels que les tempêtes de particules et les champs d'astéroïdes mettront à l'épreuve même le plus aguerri des commandants. Attaquez de front avec un flanc astucieux, ou même par au-dessus et par dessous vos ennemis. La balistique entièrement simulée de Homeworld 3 établit une ligne de mire et prend en compte les considérations stratégiques critiques. Votre flotte perdure de mission en mission. Les cicatrices sur vos vaisseaux subsistent. Les pilotes de vaisseau d'attaque et les capitaines de vaisseau capital s'échangent des informations cruciales sur le champ de bataille. Graphismes Le style artistique indémodable de Homeworld évolue avec la technologie moderne, offrant ainsi un incroyable sentiment de grandeur, de destruction et d'émerveillement. Les vaisseaux d'attaque volent en formation entre les massifs croiseurs cuirassés sur fond d'étoiles et de nébuleuses. Les vaisseaux iconiques projettent leurs silhouettes sur les ruines d'anciennes civilisations. Les explosions se propagent et éclatent sur les coques tandis qu'une flotte revendique sa victoire sur une autre. Scénario L'histoire victorieuse du jeu de l'année Homeworld continue. Depuis la fin de Homeworld 2, la galaxie a connu une ère d'abondance grâce au réseau de portes de l'hyperespace. Les cycles de prospérité et de guerre se sont succédé. Désormais, les portes elles-mêmes sont dans un état catastrophique ; et Karan, élevée au rang de mythe et religieusement idolâtrée, est la clef du mystère menaçant l'avenir d'une galaxie. Mode coopératif Un tout nouveau mode multijoueur coopératif élargit l'horizon de votre jeu au-delà de la campagne. Associant le gameplay STR de Homeworld à une structure roguelike, un ou deux commandants relèvent une série aléatoire de défis de combat de flotte. Gérez la force de votre flotte à travers chaque bataille et obtenez de puissantes récompenses avec chaque victoire. En fonction de vos résultats, vous déverrouillerez d'incroyables pouvoirs que vous conservez entre chaque partie. L'épreuve ultime de votre talent tactique a lieu lors des batailles contre des adversaires humains. Affûtez vos instincts en mode escarmouche contre l'IA avant d'affronter des adversaires humains dans des batailles en 1 contre 1, chacun pour soi, ou en équipe.

