Focus Home Interactive annonce une nouvelle licence en partenariat avec Blackbird Interactive, développeur d'Homeworld 3

Au fil des années, les Français de Focus Home Interactive se sont constitués un catalogue de projets faisant désormais de l'éditeur l'un des acteurs majeurs de l'industrie. Et il compte bien continuer à capitaliser sur ses acquis et développer de nouveaux partenariats pour assurer son avenir.

Focus Home Interactive annonce aujourd'hui un partenariat avec Blackbird Interactive pour le développement d'un nouveau projet. Le jeune studio basé à Vancouver est surtout connu pour avoir ramené la franchise Homeworld à la vie avec Gearbox Publishing, d'abord avec Homeworld: Deserts of Kharak, et prochainement via Homeworld 3. Ils ont aussi sorti Project Eagle en 2018, un logiciel éducatif imaginé avec la NASA et le Jet Propulsion Laboratory pour en apprendre plus sur Mars.

Quid de ce nouveau projet avec Focus ? Il est « le produit d'une équipe dédiée et passionnée qui a travaillé dur pour créer un jeu innovant basé sur une toute nouvelle licence », qui sera présenté à la PAX East du mois prochain, entre le 27 février et le 1er mars.

Rob Cunningham, PDG et fondateur de Blackbird Interactive, a déclaré : « Nous sommes vraiment ravis de travailler avec l'équipe Focus. Dès notre première réunion, il était clair qu'ils étaient parfaitement adaptés pour nous aider à offrir le nouveau jeu innovant de BBI à un large public. Focus partage vraiment notre envie de créer des titres originaux de haute qualité et a complètement embrassé le nouvel univers que nous créons. Nous nous sentons extrêmement chanceux et reconnaissants de cette opportunité, et nous nous réjouissons de ce partenariat passionnant et productif ! » John Bert, directeur des opérations de Focus Home Interactive , a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Blackbird à bord du vaisseau-mère Focus, alors que nous continuons à investir dans de nouveaux jeux innovants qui raviront les joueurs pour les années à venir. C'est également fantastique de pouvoir dévoiler ce jeu dans son intégralité à la PAX East 2020, la première convention annuelle sur la culture du jeu vidéo à Boston, dans le Massachusetts. »

Dernière information, et non des moindres : ce fameux jeu vidéo sortira au cours de l'année 2020, alors les intéressés n'auront pas trop longtemps à patienter.