F1 23 : les jaquettes des éditions standard et Champions dévoilées, une date pour la première bande-annonce

Ce n'est un secret pour personne, Electronic Arts et Codemasters lanceront encore une fois cette année un nouveau jeu de course sous licence officielle Formula One. Ce F1 23 avait d'ailleurs été sobrement officialisé il y a maintenant deux mois, mais le titre reste toujours assez mystérieux.

Heureusement, les studios sont de retour aujourd'hui avec les jaquettes de F1 23 qui seront présentes sur les boîtes du jeu. Nous avons d'abord une édition Standard avec Lewis Hamilton aux côtés de Charles Leclerc et Lando Norris, mais aussi une édition Champions, avec en vedette Max Verstappen, qui a remporté le titre de Champion du Monde de Formule 1 ces deux dernières années et qui est déjà bien lancé pour le triplé. Le Néerlandais est également partenaire avec EA Sports, avec le logo du studio sur son casque et sans doute bien plus encore.

Les jaquettes, c'est bien beau, mais les fans veulent surtout des vidéos et des informations. EA Games et Codemasters nous donnent rendez-vous ce mercredi 3 mai, à partir de 17h00, afin de découvrir la première bande-annonce de F1 23. Croisons les doigts pour avoir du gameplay et surtout une date de sortie pas trop lointaine. D'ici là, vous pouvez retrouver F1 22 à 43,99 € sur Amazon.