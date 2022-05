F1 22 : vidéo à Miami, livrée spéciale pour l'édition Champions et jaquettes

Ce week-end, les passionnés de Formule Un se coucheront tard, avec les essais libres, les qualifications et le Grand Prix à Miami, un tout nouveau circuit au calendrier. Le jeu vidéo F1 22 inclura bien évidemment ce tracé, Codemasters partage aujourd'hui une courte vidéo pour le mettre en avant :

Les développeurs en profitent pour dévoiler la jaquette de F1 22, à admirer sur la seconde page avec d'autres images, et pour cette année, place aux jeunes ! Lando Norris (McLaren) et George Russel (Mercedes) entourent Charles Leclerc (Ferrari). L'édition Champions met quant à elle en avant les champions du monde Formule Un encore en activité cette saison, avec Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton et le tenant du titre Max Verstappen. Les joueurs qui opteront pour cette édition auront droit à trois jours d'accès anticipé et « un pack à durée limitée inspiré de la ligne d'horizon et des lumières emblématiques de la ville de Miami ». EA Games annonce au passage que Charles Leclerc est désormais ambassadeur officiel EA Sports, il est donc logique qu'il soit la tête d'affiche de l'édition standard. Lee Mather, senior creative director de F1 chez Codemasters, commente :

F1 22 célèbre les jeunes talents les plus prometteurs de la F1 et nous sommes ravis de pouvoir nouer une relation étroite avec Charles Leclerc. Dans le cadre de la nouvelle ère de la Formule 1, nous travaillerons avec Charles tout au long de la saison pour faire vivre l'action de plus près à nos joueurs. Nous sommes aussi fiers de rendre hommage à nos précédents champions du monde grâce à l'Édition Champions. Ils continuent d'inspirer la prochaine génération de pilotes et c'est un honneur de les avoir ensemble sur la jaquette de notre version numérique.

Les développeurs en profitent pour rappeler que F1 22 inclura toutes les nouveautés de la saison réelle, avec des monoplaces et des règles revisitées, les courses Sprint, une IA adaptative et un hub F1 Life qui permettra d'exposer ses trophées et supercars à ses amis en ligne et même. La date de sortie de F1 22 est fixée au 1er juillet 2022 sur PC (Steam, Epic Games Store, Origin et EA App), PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez déjà précommander le jeu de course à 59,99 € sur Amazon.