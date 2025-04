F1 25 : le mode Point de Rupture 3 dévoile son scénario avec pas mal d'améliorations

C'est presque une tradition, le mode Point de Rupture revient une année sur deux dans les jeux de course F1 de Codemasters et EA Games. F1 25 permettra donc de découvrir Point de Rupture 3, la suite des aventures d'Aiden Jackson et Devon Butler dans l'écurie fictive Konnersport. Après avoir présenté les modes Mon Écurie 2.0 et Carrière, puis les améliorations techniques, les studios s'attardent aujourd'hui sur ce mode scénarisé inspiré de la série Formula 1 : Pilotes de leur destin (Drive to Survive) de Netflix :

Konnersport joue désormais dans la cour des grands et vise le titre de Champion du Monde constructeur, mais voilà qu'« un événement dramatique plonge l'écurie dans le chaos, mettant à l'épreuve leur talent, leur détermination et leur expérience ». Point de Rupture 3 profitera de cinématiques réalisées en motion capture, de nouveaux décors et d'un gameplay amélioré avec davantage de possibilités, permettant d'incarner au choix Aiden, Devon ou Callie Meyer avec « quatre niveaux de difficulté rééquilibrés ». Les développeurs ont également utilisé la technologie Audio2Face de NVIDIA pour proposer « des animations faciales plus poussées ». Et si les questions embarrassantes des journalistes dans les anciens jeux F1 vous manquaient, bonne nouvelle, « la nouvelle fonction Meet the Press offre un rendu plus authentique lors des interviews de pilotes ».

Si jamais vous n'aviez pas fait F1 21 et F1 23, Point de Rupture suit à l'origine Aiden Jackson, un rookie qui se frotte à Devon Butler, autre jeune pilote à la tête brûlée. Les deux rivaux ont ensuite rejoint ensemble l'écurie Konnersport (sans doute un hommage à McLaren qui avait signé Alonso et Hamilton en 2007) et couraient aux côtés de Callie Meyer, première femme à remporter le championnat de F2 (dans la réalité, aucune femme n'a couru en F2 depuis Tatiana Calderón en 2019...). Les développeurs précisent quand même que « les joueurs pourront néanmoins profiter de l'histoire et vivre une expérience complète, qu'ils aient ou non joué aux opus précédents ». Gavin Cooper, directeur créatif de F1 25, commente :

L'histoire de Point de rupture a beaucoup évolué au cours des deux derniers chapitres, et nous avons hâte de voir les joueurs incarner Aiden, Callie et Devon en tant que prétendants au titre de Champion. Étant donné l'attachement des joueurs à ces personnages, nous avons étendu l'expérience Konnersport à d'autres modes de jeu afin qu'ils puissent continuer de façonner l'avenir de l'écurie. Les joueurs peuvent désormais utiliser Konnersport dans Mon Écurie et Carrière, ce qui leur permet de créer de nouvelles intrigues en se confrontant à la concurrence.

La date de sortie de F1 25 est fixée au 30 mai 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, les joueurs optant pour l'Édition Iconique pourront y jouer dès le 27 mai. Vous pouvez précommander le jeu à partir de 66,99 € sur Amazon et Cdiscount.