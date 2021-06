F1 2021 : le mode scénarisé Point de Rupture présente ses personnages et ses enjeux avec des images et un poster

Carrière à 2 joueurs, Début de saison réelle, améliorations graphiques et techniques... F1 2021 ne manquera pas de nouveautés pour optimiser la série sur le fond comme sur la forme. Mais son atout majeur, ce sera le tout premier mode scénarisé de la saga, Point de Rupture, que nous avons entraperçu dans la première bande-annonce du projet.

Codemasters nous en dit plus sur cette campagne en 3 saisons avec quelques images. L'histoire tournera autour d'Aiden Jackson, un jeune prometteur venu de F2 qui va vivre ses premiers pas aux sommets. Il va évoluer dans une écurie au choix parmi 5 proposées, aux côtés de son modèle Casper Akkerman, de nombreux changements qui vont lui causer beaucoup de pression. Son coéquipier Cas est lui connu pour son approche glaciale et pragmatique, son tempérament calme et sa détermination acharnée, mais aussi pour sa capacité à se surpasser face à la jeune concurrence. Zoe, sa femme et la mère de sa fille Lily, sera son roc face à cette adversité, dont elle seule connaît les démons qu'elle peut générer chez son mari.

Dans les paddocks, Brian Doyle sera notre lien direct avec le chef d'équipe. Ce personnage généreux qui vibre aux bruits des moteurs sera là pour établir nos stratégies et gérer les griefs au sein de l'équipe. En face, Devon Butler, le rival de F1 2019, va faire son grand retour. Ce véritable antagoniste arrogant, mais respecté, fait autant parler de lui pour ses frasques hors du circuit que ses compétences en course. Il aime se glisser dans la tête de ses opposants avec des commentaires sarcastiques et des conseils acerbes, et veut tout faire pour devenir une légende vivante de la Formule 1.

De quoi vous donner envie de plonger dans Point de Rupture aka Braking Point ? Vous pourrez le faire dès le 16 juillet dans F1 2021 : vous pouvez précommander votre exemplaire pour 54,99 € sur Amazon.fr.



Lire aussi : F1 2021 : 7 pilotes de légende aux statistiques incroyables exclusifs à l'édition Deluxe, la jaquette dévoilée