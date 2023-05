F1 23 : améliorations de gameplay, Precision Drive, drapeau rouge et les nouveaux tracés dans une nouvelle vidéo

Le mois prochain sortira F1 23, le nouveau jeu de course d'EA Games et Codemasters sous licence officielle FIA. Le titre a été présenté la semaine dernière, mais les studios sont déjà de retour avec une nouvelle vidéo pour mettre en avant quelques nouveautés de cet opus, c'est à découvrir juste ici :

Natalie Pinkham, présentatrice de Sky Sports F1, nous explique ainsi que la maniabilité et la physique des monoplaces ont été améliorées avec un comportement plus réaliste lors de l'accélération, du freinage et des virages. Les développeurs ont effectué des calculs physiques pour le patinage des pneus et leur interaction avec l'inertie de la voiture, sans oublier de prendre en compte le couple fourni par chaque moteur. Codemasters s'est fait aider par des équipes de F1 et du pilote Anthony Davidson (Minardi, BAR-Honda, Super Aguri) pour concevoir toutes ces nouveautés de gameplay. Le studio revient également sur le Precision Drive, une technologie visant à améliorer les sensations des joueurs à la manette. Des contrôles plus précis pour un pilotage plus réaliste et des batailles plus intenses.

Du côté du contenu, nous ne serons pas en reste, avec notamment les courses de 35 %, une nouvelle distance jusqu'ici exclusive à F1 Esports qui permettra de se lancer dans un Grand Prix plutôt court, mais avec de la stratégie pour les passages aux stands. Le drapeau rouge fera quant à lui son grand retour, renvoyant tous les pilotes aux stands suite à un gros accident sur la piste et relançant complètement le suspens de la course. Les directeurs de course virtuels pourront le brandir en cas d'accrochage important en solo ou en multijoueur, mais aussi lors de fortes pluies. Bien sûr, les joueurs pourront paramétrer cette fonctionnalité dans les options.

Enfin, deux nouveaux tracés vont faire leur apparition dans F1 23, le Las Vegas Street Circuit aux États-Unis et le Losail International Circuit au Qatar. Ce dernier est déjà inclus au vrai championnat depuis deux ans, tandis que le tracé de Los Angeles sera complètement inédit, les pilotes le découvriront vers la fin de la saison, mais les joueurs y auront accès dès le lancement du jeu. Deux tracés recréés grâce à un tas d'outils, dont la photogrammétrie pour un réalisme total. L'intégralité des circuits de la saison sera donc jouable, et même le Circuit Paul Ricard en France, le Shanghai International Circuit et Portimão au Portugal dans quelques modes.

Les développeurs nous donnent déjà rendez-vous pour une seconde présentation, qui se concentrera sur les modes Point de Rupture, F1 World, multijoueur, Carrière et Mon Écurie. La date de sortie de F1 23 est pour rappel fixée au 16 juin 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 79,99 € sur Amazon.