Deathloop : 5 millions de joueurs pour le jeu d'Arkane Studios

Dernier jeu en date d'Arkane Studios (Dishonored, Prey) en attendant le lancement de Redfall, Deathloop est pour rappel sorti en septembre 2021 sur PC et PlayStation 5, puis un an plus tard sur Xbox Series X|S et Xbox One. Un titre qui nous emmène dans une boucle temporelle sur l'île de Blackreef avec un gameplay émergeant, et dans le même univers que Dishonored.

Aujourd'hui, Bethesda et Arkane Studios annoncent que Deathloop a dépassé les cinq millions de joueurs sur ordinateurs et consoles de salon. Un chiffre atteint grâce aux ventes, mais aussi aux joueurs qui ont pu découvrir ce titre via le PC/Xbox Game Pass. Pour fêter ça, nous avons droit à une belle image de Colt Vahn et Julianna Blake en tenues de soirée, ainsi qu'à plusieurs chiffres via des infographies.

Si vous n'avez pas encore craqué, Deathloop est disponible contre 50,99 € sur Gamesplanet.

