Redfall : sus aux vampires dans une nouvelle bande-annonce de gameplay chaotique sur le monde du jeu

Bethesda Softworks et Arkane Studios semblent avoir une appétence pour les bandes-annonces généralistes de Redfall. Après une séquence appelée Bienvenue à Redfall dévoilant rapidement l'univers, ses personnages jouables et leurs armes, un autre trailer baptisé Le Monde de Redfall s'attarde davantage sur notre environnement de jeu.

Cette vidéo contemplative nous emmène dans les décors désolés de Redfall, une ancienne ville touristique qui a perdu de son charme depuis l'arrivée de vampires. Cette séquence entre beaux plans mettant en avant la direction artistique, courtes scènes de gameplay à la première personne et musiques et dialogues sous tension ne va pas révolutionner votre connaissance du titre, mais elle fait plaisir à voir : si vous voulez un point sur la dynamique de jeu et les types de missions, voyez plutôt la présentation faite au Xbox & Bethesda Developer_Direct.

Le monde de Redfall était autrefois agréable, ensoleillé, pittoresque même ! Mais la situation a viré au cauchemar. Envahie par des vampires assoiffés de sang et plongée dans les ténèbres à l'aide d'une éclipse solaire, Redfall est devenue le théâtre d'un bain de sang. Les vampires ont repoussé la mer et empêchent quiconque de quitter l'île. Prisonniers d'une ville plongée dans le chaos, les rares survivants de Redfall n'ont d'autre choix que d'affronter la menace vampirique. Redfall propose un monde ouvert superbe et terrifiant ainsi qu'une narration évocatrice par son environnement, la spécialité d'Arkane. Protégez les survivants et reprenez l'île, un quartier à la fois. Explorez des zones troublantes qui défient les lois de la réalité. Affrontez des vampires, des adeptes et des mercenaires, ou regardez-les simplement s'entretuer.

Redfall sera disponible le 2 mai 2023, et sera inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.