Redfall : une date de sortie, une Bite Back Edition et son Hero Pass et du gameplay avec des Dieux Vampires

Dans un tout autre registre que Prey, mais toujours à la première personne, Arkane Austin nous livrera bientôt Redfall. Ce FPS libre et énergique nous fera explorer un monde ouvert rempli de vampires seul ou à plusieurs, une expérience que les développeurs comparent « plus à Far Cry qu'à Left 4 Dead ».

Si vous n'avez pas encore cerné le concept du jeu, Xbox et Arkane vous donnent une nouvelle chance de le faire avec un aperçu diffusé lors du Xbox & Bethesda Developer_Direct. En plus du gameplay nerveux et de la personnalisation des armes, la présentation nous a permis de découvrir des recoins sûrs et habités par des PNJ donneurs de missions à l'instar de la caserne, où nous pourrons par exemple lancer une quête dans un phare face à un Suaire. Des objectifs secondaires ont aussi été montrés, comme des Cataclysmes lançant de méchants vampires à nos trousses, la possibilité de reconquérir des quartiers en battant un Saigneur local, l'élimination de lieutenants puissants nous débloquant eux-mêmes des clés nous amenant près des Dieux Vampires, et plus encore.

Il fallait s'y attendre, Redfall en a aussi profité pour préciser sa date de sortie. Et comme le voulait la rumeur, il arrivera bien début mai, plus précisément le 2 mai 2023, sur PC et Xbox Series X|S. Les précommandes et le Game Pass donneront droit à un pack Vampire Hunter comprenant le fusil à pompe exclusif Grim Tide, qui octroie un bonus de dégâts de 20 % pendant huit secondes après avoir tué un ennemi, une skin d’arme Polar Vortex ainsi qu’un accessoire d’arme Pieu Blood Ravager. L'édition Bite Back ajoutera elle le Hero Pass donnant droit à deux héros additionnels futurs, le pack Throwback Outfit avec des tenues et sacs à dos uniques pour le quatuor, une skin d'arme Rayon Laser et l'accessoire d'arme Pieu Couteau Tactique.



La ville insulaire de Redfall semblait tout droit sortie d’une carte postale américaine typique, de ses rues pittoresques au centre-ville jadis grouillant de vie, en passant par la promenade longeant la côte. Mais rien ne va plus depuis l’arrivée des vampires. Ils ont repoussé l’eau de l’île et masqué le soleil pour transformer cette ville autrefois pacifique en leur terrain de jeu. Puis ils ont fait de tous les habitants de l’île les sbires de leur armée… ou leur nourriture. Profitez de Redfall en solo ou avec jusqu’à trois amis et mesurez-vous aux suceurs de sang qui tiennent l’île en otage. Dans la grande tradition d’Arkane, vous devrez vous frayer votre propre chemin à travers les hordes de vampires, découvrir ce qui a causé leur arrivée et mettre fin à cette menace. Explorez un magnifique monde conçu à la main et rempli de détails, et faites la lumière sur les recoins les plus sombres de l’île en vous battant pour découvrir les secrets des vampires. Choisissez un personnage disposant de capacités uniques améliorables et équipez-le avec les armes personnalisables que vous trouverez au gré de votre aventure. Faites tout ce qui sera en votre pouvoir pour que votre équipe de tueurs de vampires soit parfaite.

En patientant jusqu'à l'ouverture des précommandes, Dishonored and Prey: The Arkane Collection est disponible à partir de 17,99 € sur Amazon.fr.