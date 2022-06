Redfall : du gameplay avec des vampires pour l'exclusivité Xbox d'Arkane Austin

Arkane Austin avait annoncé Redfall lors de l'E3 2021, avec une cinématique introduisant son univers avec des vampires. Bethesda Softworks assurait alors que le FPS coopératif arriverait à l'été 2022 sur Xbox Series X|S, mais alors que les mois sans informations s'enchaînaient, il a logiquement annoncé un report du projet à 2023.

Il ressort enfin des tiroirs à l'occasion du Xbox & Bethesda Games Showcase de ce soir, avec une présentation de son gameplay, issu d'une version encore en développement. Nous y voyons une héroïne qui explore une église occupée par des vampires, et qui va être rejointe par un allié lors d'un court combat. La séquence de jeu à la première personne tourne ensuite à la bande-annonce commentée pour nous parler de l'infection qui a transformé la population, de la secte qui soutient les vampires, des personnages Jacob Boyer, Remi de la Rosa, Devinder Crousley et Layla Ellison. S'en suivent plusieurs extraits de jeu, notamment à la fête foraine et au cinéma, puis des aperçus des menus et de la personnalisation des compétences.

“Redfall semblait tout droit sortie d’une carte postale.”

Mais c’était avant qu’une légion de vampires ne prennent le contrôle de l’île… et de ses habitants. En masquant le soleil et en repoussant l’océan des rives de Redfall, ces nouveaux seigneurs vampires ont complètement isolé l’île du monde extérieur, anéantissant ainsi tout espoir. C’est là que vous entrez en jeu. Vous pourrez choisir parmi quatre héros et vous lancer en solo ou en équipe, jusqu’à quatre joueurs. Avec une grande variété d’équipements, d’armes spécialisées dans la chasse aux vampires et de capacités spéciales uniques, qui vont du surnaturel au scientifique, entièrement personnalisables, vous affronterez une menace assoiffée de sang pour lever le voile derrière le mystère qui cache l’apparition des vampires.

Découvrez les premières images de gameplay de Redfall dévoilées lors du Xbox & Bethesda Games Showcase et préparez-vous à montrer VOS crocs lors de la sortie du titre, en 2023.

Les choses à savoir sur Redfall

Redfall est un FPS scénarisé jouable en coopération, mais il propose aussi tout ce que vous pouvez attendre du studio Arkane. Un monde ouvert rempli de mystères, un casting de héros variés, des combats stratégiques qui mettront vos nerfs à rude épreuve, des environnements façonnés avec soin, un scénario riche vous transportant dans son univers, une grande diversité d’armes… et des vampires. Beaucoup de vampires. Des vampires vicieux pouvant vous attraper pour vous éloigner de votre équipe, des vampires très résistants capables de réduire toute votre équipe en morceaux, des vampires presque divins suffisamment puissants pour éclipser le soleil… Bref, des vampires Arkane.

Vous avez pu apercevoir ce qui vous attend dans Redfall dans la bande-annonce, mais voici un résumé de ce que vous devez savoir sur le titre, accompagné de quelques détails supplémentaires, partagés par l’équipe d’Arkane Austin.

Choisissez quel type de héros vous voulez être

Des capacités de télékinésie extraordinaires de Layla à l’œil de Jacob, tout droit sorti d’un autre monde, en passant par le compagnon robotique adorable mais mortel de Remi et l’équipement de chasse fait main par Dev, Redfall vous propose des héros vraiment différents.

Layla Ellison : une étudiante en ingénierie biomédicale autrefois interne dans un centre de recherche, jusqu’à ce que quelque chose tourne mal et qu’elle se retrouve dotée de puissantes capacités de télékinésie.

Jacob Boyer : un ancien tireur d’élite de l’armée qui s’est mis à son compte. Les événements étranges de Redfall ont transformé l’œil de Jacob en un œil vampirique mystérieux, et un corbeau fantomatique ne le quitte plus.

Remi de la Rosa : une ingénieure brillante qui a passé sa vie sur la ligne de front. Avec l’aide de son compagnon robot, Bribón, elle compte bien aider à sauver les survivants de Redfall.

Devinder Crousley : un cryptozoologue et inventeur en herbe. Équipé d’armes créées par ses soins, il est décidé à faire ses preuves.

Améliorez les capacités de votre héros pour les rendre toujours plus dévastatrices et essayez différents styles de jeu lors de vos combats pour sauver Redfall. Vous aurez toujours la possibilité de tout modifier pour essayer quelque chose de nouveau.

En solo comme en coopération avec des amis

Lancez-vous en solo pour une expérience proche de l’infiltration, où l’exploration prédominera, ou faites équipe avec jusqu’à trois autres joueuses et joueurs pour chasser les vampires entre amis.

Harvey Smith, Studio et Creative Director, nous explique :

“Nous nous sommes concentrés sur l’expérience solo, pour rester dans l’esprit d’Arkane. Redfall est un jeu en monde ouvert, mais vous pouvez le terminer seul·e, avec n’importe quel héros. Cela modifie le rythme, vous passerez plus de temps à explorer, vous pourrez utiliser la reconnaissance et l’infiltration pour obtenir des informations, éviter les ennemis ou mieux les surprendre.”

Si jouer en solitaire vous oblige à ne compter que sur vous-même, former une escouade vous permet de combiner les avantages des autres joueuses et joueurs et d’essayer des stratégies uniquement réalisables en équipe. Bien sûr, vous pourrez passer d’un mode à l’autre n’importe quand. Redfall mélange jeu solo et multijoueur de manière transparente et vous laisse la liberté de jouer avec qui vous voulez. À vous de décider comment vous affronterez les ténèbres.

Redfall était un si joli endroit

On peut encore reconnaître les rues pittoresques de Redfall, du centre-ville jadis grouillant de vie, à la fête foraine, en passant par la promenade longeant la côte, mais rien ne va plus depuis l’arrivée des vampires, le tourisme est au plus bas. Arkane aime fusionner les éléments familiers et l’extraordinaire dans ses mondes et Redfall ne fait pas exception. Les level designers à qui l’on doit la station Talos I de Prey et ses couloirs art-déco infestés d’aliens ont utilisé leur savoir-faire pour créer le plus moderne des cadres imaginés par le studio à ce jour. En résulte un monde riche et immersif dans lequel vous pourrez vous perdre.

Rien à voir avec les suceurs de sang traditionnels

Harvey Smith précise :

“Nos vampires sont loin d’être des romantiques. Ce sont des prédateurs qui se nourrissent des plus vulnérables pour obtenir plus de puissance.”

Les vampires de Redfall ont repoussé l’eau de l’île et masqué le soleil pour transformer cette ville autrefois pacifique en leur terrain de jeu. Nés d’expériences scientifiques qui se sont terriblement mal déroulées (ou terriblement bien, si on demande l’avis des vampires) et dotés de puissantes capacités psychiques, les vampires de Redfall ne ressemblent à rien que vous n’ayez déjà vu.

Ces créatures de la nuit disposent même de leur propre hiérarchie, une échelle de pouvoir qui commence avec les sbires de base pour monter jusqu’à… vous le découvrirez bien assez tôt. Chaque palier de cette échelle est plus dangereux que le précédent, il va donc falloir faire preuve de créativité. Il ne sera pas toujours sage de foncer dans le tas sans savoir ce qui vous attend au détour d’une ruelle.

Méfiez-vous des vampires, mais pas uniquement

Les vampires ne sont pas la seule menace de l’île. Ils ont engagé une petite armée de cultistes qui les vénèrent et qui sont prêts à tirer à vue. Bien qu’ils ne soient pas aussi dangereux que leurs maîtres suceurs de sang, ils restent bien armés et sont prêts à mourir pour eux. Ils ont construit des bases et déterminé des itinéraires de patrouilles tout autour de l’île, alors restez vigilants.

Les espaces ouverts vous laissent explorer… et en proie au danger

Redfall offre tout un monde ouvert, avec ses mystères et ses menaces. Des forteresses de cultistes au espaces psychiques appelés les Nids, le danger sera au rendez-vous sur l’île. Permettre à Redfall de retrouver sa sérénité prendra du temps, Ricardo Bare, Creative Director, nous en dit plus :

“Quand vous ne jouerez pas aux missions principales, vous pourrez aider Redfall en reprenant les lieux environnants des griffes des vampires et des cultistes.”

Vous pourrez décider de le faire petit à petit, pour rendre la survie des habitants de Redfall plus tolérable.

Un arsenal massif pour vous aider

Vous trouverez de nombreuses armes en explorant Redfall. Certaines seront conçues par les survivants, assemblées avec des matériaux de fortune, alors que d’autres seront de l’équipement militaire de pointe. Trouvez-les, améliorez-les et constituez votre arsenal. On ne sait jamais quand vous aurez envie d’essayer quelque chose de nouveau.

Ben Horne, Production Director, précise :

“Nos armes proposent une vision intéressante. Nous avons bien sûr des classiques, que vous connaissez et appréciez, comme des fusils à pompe ou des snipers, disposant de traits aléatoires pour que chaque nouvelle arme soit unique. Mais en plus de cela, certaines de nos armes ont été pensées pour chasser les vampires, comme le lanceur de pieux ou le Rayon UV, qui peuvent être utilisées de manière plus tactique pour éliminer la menace vampire.”

L’intelligence est aussi une arme

Malgré les armes et les capacités spéciales à votre disposition, vous devrez quand même utiliser votre cerveau. Tirer à tout-va peut être une solution, mais assurez-vous d’être équipé·e comme il se doit, surtout si vous voyagez en solitaire. Utilisez le corbeau de Jacob pour repérer les environs ou servez-vous de vos capacités d’infiltration pour être toujours prêt·e à ce qui vous attend.

Harvey Smith conclut :

“Dans Redfall, l’infiltration peut être utilisée pour surprendre un ennemi, atteindre une position haute ou éviter un combat. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un jeu d’infiltration, plutôt d’un FPS laissant la porte ouverte à celle-ci. Cela nous permet de créer des moments dynamiques, surtout lorsque l’intelligence artificielle peut vous entendre et vous voir. Passer discrètement derrière les ennemis, éviter de se faire repérer, utiliser les bonnes armes et le bon type de dégâts, choisir quand vous servir de vos pouvoirs, quand fuir ou poignarder un vampire pétrifié par la lumière UV, tout cela fait partie du gameplay tactique de Redfall.”